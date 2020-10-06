В Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолет

В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолет, не долетевший до Йошкар-Олы.

Как сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" (компания, управляющая аэропортом), самолет авиакомпании "РусЛайн", совершавший рейс 7R 289A, вылетел из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу сегодня, 6 октября, в 13.35. Однако самолет не долетел до пункта назначения. Через некоторое время после взлета экипаж доложил о технической неисправности передней стойки шасси. Было принято решение вернуться в Пулково.

В 14.32 самолет совершил благополучную посадку в аэропорту вылета.

На его борту находилось 29 человек: 26 пассажиров и три члена экипажа. Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров в Йошкар-Олу.