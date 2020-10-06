В Крыму раскрыли убийство в "Долине привидений"

В Крыму завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в горах на экскурсионном маршруте "Долина привидений". Утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Омска, который во время ссоры свел счеты со своей 38-летней сожительницей. Об этом этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

Трагедия произошла во время похода на гору Демерджи, что в окрестностях Алушты. Там пара из Омска устроила пикник на живописном фоне крымских гор. Но, возвращаясь назад, сожители начали выяснять отношения. Завязалась ссора, переросшая в драку, во время которой мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею.

- Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он скинул ее тело в обрыв лесного массива "Долины привидений", - рассказали в пресс-службе ГСУ. - Вернувшись в Алушту, он рассказал о произошедшем другу, и тот обратился в правоохранительные органы.

Вскоре мужчина был задержан. Во время следственного эксперимента он на месте преступления показал следователям, как совершил убийство и где сокрыл тело. Суд арестовал подозреваемого и завел на него дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. Вскоре дело будет направлено в суд.