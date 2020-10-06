Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

В Свердловской области СК возбудил уголовное дело по факту издевательства над детьми на территории Среднеуральского женского монастыря.

По информации правоохранительных органов, речь идет о нескольких несовершеннолетних, четверо из которых жили в обители без родных. Это, как полагает следствие, стало возможным из-за невыполнения своих обязанностей работниками системы профилактики безнадзорности.

С 2004 по 2019 годы люди, личности которых пока не установлены, находясь в монастыре в Среднеуральске, систематически били семерых детей. Делали они это умышленно, считая что именно таким должен быть воспитательный процесс.

- Возбуждено дело по пунктам "а","г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание" и части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность", - подчеркнули в пресс-службе регионального СК.

Обстоятельства происходивших в монастыре событий выясняются в ходе расследования.