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06.10.2020 14:40
Рубрика: Общество

Стоимость очистки реки Миасс в Челябинске завысили на 12 миллионов

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске по результатам прокурорской проверки поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников минэкологии, как заказчиков работ по очистке русла реки Миасс, и подрядной организации, занимавшейся выполнением госконтракта. Стоимость проведенных работ оказалась завышена на 12 миллионов рублей, сообщили во вторник в прокуратуре Челябинской области.

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- Установлено, что министерство экологии Челябинской области в рамках региональной составляющей федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (национальный проект "Экология" - Ред) 15 июня заключило государственный контракт с ООО "Акватехника" на выполнение работ по очистке акватории реки Миасс от кустарника и водной растительности на сумму свыше 29 миллионов рублей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Проверка показала, что подрядчиком внесены недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку, завысив стоимость работ более чем на 12 миллионов рублей. В свою очередь министерством экологии при приемке работ недостоверные сведения не выявлены, а работы оплачены в полном объеме.

Материалы проверки направлены в ГУ МВД России по Челябинской области для решения вопроса о привлечении должностных лиц компании-подрядчика к уголовной ответственности по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В следственном управлении СК по Челябинской области решается вопроса об уголовном преследовании чиновников министерства экологии, в действия которых присутствуют признаки состава преступления по статье о халатности с причинением особо крупного ущерба.

Министру экологии региона внесено представление об устранении нарушений закона, отметили в прокуратуре.

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