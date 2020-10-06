Роберт Дауни-младший создаст киновселенную Шерлока Холмса

Литературное наследие Артура Конан Дойля, получившее за последнее десятилетие мощное кинематографическое развитие, продолжает будоражить умы. Не остается в стороне и американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Шерлока Холмса в двух фильмах Гая Ричи и в настоящее время работающий над продолжением серии, но уже под руководством Декстера Флетчера.

На фестивале Fast Company актер заявил, что хотел бы создать полноценную киновселенную вокруг знаменитого английского детектива, ведь различных киновселенных нынче пруд пруди, а вот детективной киновселенной до сих пор нет. При этом другие варианты Дауни-младший сходу отметает, полагая, что Бенуа Бланк из "Достать ножи" или Эркюль Пуаро на роль центра вселенной не годятся.

"Зачем снимать третий фильм просто так, не развивая его всякими дополнениями?" - задается риторическим вопросом Роберт, чьи рассуждения транслирует портал Collider.

Сьюзан Дауни, продюсер и супруга артиста, также видит большой потенциал в таком начинании. По ее мнению, есть возможность расширить историю, взяв за основу триквел, с оглядкой на последние телевизионные тренды - на то, чем сейчас, занимаются люди из HBO, где не так давно, напомним, вышел сериал про Перри Мейсона с тем же Робертом Дауни-младшим.

Судя по всему, такая мысль у четы появилась не на пустом месте, а благодаря плотному сотрудничеству с Кевином Файги и вовлеченностью в киновселенную Marvel, в которой разработчики проявляют чудеса изобретательности. Но при этом Дауни-младший отмечает, что они не собираются повторять чужие наработки, но вместе с тем рады полученному опыту, так как благодаря ему их идеи стали более выпуклыми и определенными.