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Роберт Дауни-младший создаст киновселенную Шерлока Холмса

Новости
    06.10.2020, 17:35
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Литературное наследие Артура Конан Дойля, получившее за последнее десятилетие мощное кинематографическое развитие, продолжает будоражить умы. Не остается в стороне и американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Шерлока Холмса в двух фильмах Гая Ричи и в настоящее время работающий над продолжением серии, но уже под руководством Декстера Флетчера.

Фото: instagram.com/vancityreynolds
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На фестивале Fast Company актер заявил, что хотел бы создать полноценную киновселенную вокруг знаменитого английского детектива, ведь различных киновселенных нынче пруд пруди, а вот детективной киновселенной до сих пор нет. При этом другие варианты Дауни-младший сходу отметает, полагая, что Бенуа Бланк из "Достать ножи" или Эркюль Пуаро на роль центра вселенной не годятся.

"Зачем снимать третий фильм просто так, не развивая его всякими дополнениями?" - задается риторическим вопросом Роберт, чьи рассуждения транслирует портал Collider.

Сьюзан Дауни, продюсер и супруга артиста, также видит большой потенциал в таком начинании. По ее мнению, есть возможность расширить историю, взяв за основу триквел, с оглядкой на последние телевизионные тренды - на то, чем сейчас, занимаются люди из HBO, где не так давно, напомним, вышел сериал про Перри Мейсона с тем же Робертом Дауни-младшим.

Судя по всему, такая мысль у четы появилась не на пустом месте, а благодаря плотному сотрудничеству с Кевином Файги и вовлеченностью в киновселенную Marvel, в которой разработчики проявляют чудеса изобретательности. Но при этом Дауни-младший отмечает, что они не собираются повторять чужие наработки, но вместе с тем рады полученному опыту, так как благодаря ему их идеи стали более выпуклыми и определенными.

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