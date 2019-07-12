У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи

Гай Ричи, к разочарованию его поклонников, многим из которых и без того несладко на душе после бездушного ремейка "Аладдина", не снимет продолжение своей серии про Шерлока Холмса. Как сообщает Variety, вместо него этим займется Декстер Флетчер, заканчивавший за Брайаном Сингером "Богемскую рапсодию" и поставивший байопик другого видного музыканта - Элтона Джона.

Действие триквела будет происходит через 10 лет после событий второго фильма, "Игры теней", то есть - в самом начале XX века, в 1900-х годах. Сценарий пишет Крис Бранкато, работавший над сериалами "Нарко" (включая его сиквел "Нарко: Мексика"), "Ганнибал" и "Секретные материалы".

К своим ролям, предположительно, вернутся Роберт Дауни-младший, освободившийся наконец из марвеловского плена, и Джуд Лоу.

Ранее сообщалось, что мировую премьеру "Шерлока Холмса 3" по невыясненным причинам перенесли на год - с 2020 года на 21 декабря 2021-го.