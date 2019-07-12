Новости

"Флинстоуны" возродятся в формате мультсериала для взрослых 12:15
Умерла актриса из "Флиппера" и "Вилли Вонки" Денис Никерсон 11.07.2019
"Чернобль", "секс" и "Джекичан": самые популярные кинозапросы в Сети 11.07.2019
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев 11.07.2019
Сын Бари Алибасова ответил на обвинения в адрес отца в симуляции 11.07.2019

У "Шерлока Холмса 3" появился режиссер, и это не Гай Ричи

Новости
    12.07.2019, 11:35
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Гай Ричи, к разочарованию его поклонников, многим из которых и без того несладко на душе после бездушного ремейка "Аладдина", не снимет продолжение своей серии про Шерлока Холмса. Как сообщает Variety, вместо него этим займется Декстер Флетчер, заканчивавший за Брайаном Сингером "Богемскую рапсодию" и поставивший байопик другого видного музыканта - Элтона Джона.

Фото: kinopoisk.ru
Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix

Действие триквела будет происходит через 10 лет после событий второго фильма, "Игры теней", то есть - в самом начале XX века, в 1900-х годах. Сценарий пишет Крис Бранкато, работавший над сериалами "Нарко" (включая его сиквел "Нарко: Мексика"), "Ганнибал" и "Секретные материалы".

К своим ролям, предположительно, вернутся Роберт Дауни-младший, освободившийся наконец из марвеловского плена, и Джуд Лоу.

Ранее сообщалось, что мировую премьеру "Шерлока Холмса 3" по невыясненным причинам перенесли на год - с 2020 года на 21 декабря 2021-го.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Дэвид Финчер снимет фильм о создателе "Гражданина Кейна" для Netflix 11.07.2019
Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру 11.07.2019
Умер актер Майкл Слеггс 11.07.2019
Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 11.07.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов" 10.07.2019
Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски" 10.07.2019
Темнокожая Ариэль из "Русалочки" привела в ярость Эдгарда Запашного 09.07.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 10.07.2019
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 09.07.2019
Стинг отменил концерт из-за болезни 09.07.2019
⧣ детектив
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер детективной комедии с Дэниелом Крэйгом 05.07.2019
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль хорроров "Дикие ночи" 28.06.2019
"Супермен" и "Ведьмак" Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса 28.06.2019