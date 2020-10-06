Россиянам рассказали, как защитить WhatsApp от взлома

Чтобы злоумышленники не могли получить доступ к переписке в WhatsApp, необходимо предпринять несколько шагов: установить пароль на само устройство, включить в мессенджере двухфакторную аутентификацию и не давать гаджет другим.

Об этом агентству "Прайм" рассказала исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

По ее словам, также имеет смысл задуматься над безопасностью веб-версии WhatsApp, которая работает в браузере по адресу web.whatsapp.com. Вход в нее осуществляется путем сканирования QR-кода на экране компьютера в приложении WhatsApp на смартфоне - это теоретически может сделать злоумышленник.

Также она напомнила о возможности проверки текущих соединений в настройках мобильного мессенджера, в разделе WhatsApp Web/Desktop. Если там есть подозрительные или ненужные активные сессии, их лучше удалить.

Наконец, еще один способ избежать взлома - следить за оповещениями безопасности. Они позволяют узнать, что у кого-то из собеседников изменились ключи шифрования. Это может означать, что его аккаунт взломан, или он сменил телефон.