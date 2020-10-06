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06.10.2020 04:45
Рубрика: В мире

Шторм "Дельта" над Атлантикой усилился до урагана

Сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм "Дельта" усилился до урагана. Сейчас он находится в 216 км к югу от ямайского города Негрил и направляется на северо-запад со скоростью 13 км/ч. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 34 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

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Согласно прогнозу синоптиков, шторм серьезно испортит погоду на юго-востоке Мексики, на западе Кубы, на Ямайке и Каймановых островах. Там ожидаются ливни и сильный ветер. "Дельта" - девятый в этом сезоне ураган, образовавшийся над Атлантикой.

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