Шторм "Дельта" над Атлантикой усилился до урагана

Сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм "Дельта" усилился до урагана. Сейчас он находится в 216 км к югу от ямайского города Негрил и направляется на северо-запад со скоростью 13 км/ч. Скорость ветра в центре атмосферного вихря достигает 34 метров в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Согласно прогнозу синоптиков, шторм серьезно испортит погоду на юго-востоке Мексики, на западе Кубы, на Ямайке и Каймановых островах. Там ожидаются ливни и сильный ветер. "Дельта" - девятый в этом сезоне ураган, образовавшийся над Атлантикой.