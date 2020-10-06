СК рассказал о ходе расследования уголовного дела братьев Ананьевых

Громкое расследование по уголовному делу братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых ведется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, дело возбуждено против бывшего председателя правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрия Ананьева и его брата Алексея. Им инкриминируется "растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены девять соучастников братьев Ананьевых, которым следствие также предъявило обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, уточнила представитель ведомства.

По версии СК, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления "Промсвязьбанком" из-за "выявленных Центральным банком РФ многочисленных нарушений при кредитовании", создали организованную группу для хищения денег банка.

В эту группу группу братья вовлекли восемь бывших сотрудников банка и иностранного гражданина. По указанию Дмитрия Ананьева, 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании, зарегистрированной в Амстердаме, якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллионов долларов "с целью создания видимости законности произведенных банковских операций" соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.

Таким образом, подчеркивает Петренко, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. Впоследствии Ананьевы организовали легализацию этих денег и "распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций".

Следствие задержало пятерых из установленных соучастников преступления. Им в ближайшее время изберут меру пресечения, остальные объявлены в розыск. Братья Ананьевы также находятся в международном розыске.

Кроме того, следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 миллиардов рублей, на которое наложен арест. По информации СК, следствие также установит имущество соучастников преступления для наложения ареста.

Сейчас следователи проводят необходимые действия, "направленные на установление роли каждого из обвиняемых в совершенном преступлении", а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы.