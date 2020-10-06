Центральный районный суд Воронежа взыскал с МВД 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда адвокату, у которого был незаконно проведен обыск.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев подчеркнул важность прецедента, так как речь, по сути, идет о защите адвокатской тайны. Теперь уже бывший следователь из Воронежа решил обойти закон. Он расследовал дело о мошенничестве, и, по его мнению, в квартире адвоката могли находиться документы, имеющие отношение к хищению земельного участка. Ходатайствуя о проведении обыска, следователь умышленно умолчал, что планируется навестить квартиру спецсубъекта. Потому суд первой инстанции санкцию дал. Впоследствии вторая инстанция отменила это решение, однако следователь уже успел провести обыск.

Поскольку адвокат отказался открывать, дверь в квартиру была выломана. Правоохранители обыскали не только жилье защитника, тщательно проверили и автомобили адвоката. Но главное - следователь изучил документы и файлы на компьютере, составляющие адвокатскую тайну.

Даже если бы в ходе обыска были обнаружены какие-то доказательства, это не оправдывало бы следователя: нельзя бороться за справедливость несправедливыми и незаконными методами. Однако в данном случае даже подозрения в адрес адвоката оказались беспочвенны, обыск не дал никаких результатов. Того, что искали, не нашли. Зато вдоволь начитались адвокатских тайн.

Следователю такое с рук не сошло. Адвокат написал на него заявление в Следственный комитет, делу дали ход, и в результате следователь был осужден за превышение должностных полномочий. Наказание: штраф 35 тысяч рублей. И работать в органах он больше не сможет.

А адвокат в свою очередь потребовал компенсаций от МВД. Суд, изучив дело, взыскал с МВД в пользу адвоката компенсацию морального вреда. Примечательно, что ранее компенсации добилась и супруга адвоката: суд взыскал с МВД в ее пользу компенсацию расходов на лечение в размере около 4 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей.

Компетентно

Михаил Толчеев, вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Адвокатская тайна является инструментом, обеспечивающим конституционное право на квалифицированную юридическую помощь и право на справедливое правосудие. В данном случае следователь был осужден за введение в заблуждение суда, поскольку знал и не сообщил суду о специальном статусе субъекта. А если бы это выяснилось в ходе обыска? Сотрудники, проводившие обыск, очевидно, установив, что имеют дело с адвокатской документацией, исследование которой не было специально разрешено судебным актом, обязаны были отказаться от его проведения. Но не сделали этого. Вот почему, хотя этот прецедент, безусловно, является весьма важным, гражданско-правовой ответственности за подобные нарушения явно недостаточно. Должна быть предусмотрена административная и уголовная ответственность.