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Рубрика: Происшествия

Забыли про статус

Впервые суд взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 226(8280)
Центральный районный суд Воронежа взыскал с МВД 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда адвокату, у которого был незаконно проведен обыск.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Михаил Толчеев подчеркнул важность прецедента, так как речь, по сути, идет о защите адвокатской тайны. Теперь уже бывший следователь из Воронежа решил обойти закон. Он расследовал дело о мошенничестве, и, по его мнению, в квартире адвоката могли находиться документы, имеющие отношение к хищению земельного участка. Ходатайствуя о проведении обыска, следователь умышленно умолчал, что планируется навестить квартиру спецсубъекта. Потому суд первой инстанции санкцию дал. Впоследствии вторая инстанция отменила это решение, однако следователь уже успел провести обыск.

Фото: iStock
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Поскольку адвокат отказался открывать, дверь в квартиру была выломана. Правоохранители обыскали не только жилье защитника, тщательно проверили и автомобили адвоката. Но главное - следователь изучил документы и файлы на компьютере, составляющие адвокатскую тайну.

Даже если бы в ходе обыска были обнаружены какие-то доказательства, это не оправдывало бы следователя: нельзя бороться за справедливость несправедливыми и незаконными методами. Однако в данном случае даже подозрения в адрес адвоката оказались беспочвенны, обыск не дал никаких результатов. Того, что искали, не нашли. Зато вдоволь начитались адвокатских тайн.

Следователю такое с рук не сошло. Адвокат написал на него заявление в Следственный комитет, делу дали ход, и в результате следователь был осужден за превышение должностных полномочий. Наказание: штраф 35 тысяч рублей. И работать в органах он больше не сможет.

А адвокат в свою очередь потребовал компенсаций от МВД. Суд, изучив дело, взыскал с МВД в пользу адвоката компенсацию морального вреда. Примечательно, что ранее компенсации добилась и супруга адвоката: суд взыскал с МВД в ее пользу компенсацию расходов на лечение в размере около 4 тысяч рублей и компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей.

Компетентно

Михаил Толчеев, вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Адвокатская тайна является инструментом, обеспечивающим конституционное право на квалифицированную юридическую помощь и право на справедливое правосудие. В данном случае следователь был осужден за введение в заблуждение суда, поскольку знал и не сообщил суду о специальном статусе субъекта. А если бы это выяснилось в ходе обыска? Сотрудники, проводившие обыск, очевидно, установив, что имеют дело с адвокатской документацией, исследование которой не было специально разрешено судебным актом, обязаны были отказаться от его проведения. Но не сделали этого. Вот почему, хотя этот прецедент, безусловно, является весьма важным, гражданско-правовой ответственности за подобные нарушения явно недостаточно. Должна быть предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД

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