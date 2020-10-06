Ученые: коронавирус надолго задерживается в воздухе

Коронавирус способен надолго задерживаться в воздухе, распространяясь воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли специалисты Федеральных центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Если раньше считалось, что коронавирус передается в подавляющем большинстве случаев при достаточно тесных контактах, когда люди находятся на расстоянии менее 2 метров друг от друга, то теперь ученые пришли к выводу, что мелкие частицы жидкости, выделяемые при кашле и чихании инфицированного, могут быть в воздухе несколько часов.

Такой способ передачи вируса особенно опасен в закрытых помещениях, где нет достаточной вентиляции, особенно если люди там тяжело дышат, например, занимаясь спортом, считают исследователи. В связи с этим они рекомендовали ВОЗ пересмотреть некоторые рекомендации по борьбе с распространением COVID-19. При этом, отмечают ученые, тесный контакт все же остается главным путем распространения инфекции.