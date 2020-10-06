В Бишкеке протестующие освободили экс-президента Атамбаева

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был освобожден во вторник демонстрантами из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Как сообщает ТАСС, политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ. Ранее протестующие, не согласные с итогами парламентских выборов, смогли прорваться на огороженную территорию возле здания парламента, где также расположена администрация главы киргизского государства.

Напомним, в понедельник начался митинг несогласных с итогами выборов депутатов. К вечеру количество его участников выросло, по различным данным, до шести тысячи человек. Как сообщили в МВД Киргизии, участники нарушали общественный порядок: пытались сломать железные ворота забора, огораживающего здание парламента, бросали камни. Милиционеры были вынуждены разгонять митинг.