В Киргизии неизвестные захватили завод, выплавляющий золотые слитки

В Киргизии неизвестными захвачен аффинажный завод, на котором выплавляют слитки из золота и серебра. Предприятие принадлежит госконцерну, который контролирует добычу драгоценных металлов в республике. О сохранности золота, которое в тот момент находилось на территории предприятия, пока ничего не известно, как и о его объемах.

По данным официальных источников, 6 октября на территорию завода, который производит до 97 процентов золота в Киргизии и расположен в городе Кара-Балта недалеко от Бишкека, ворвались несколько десятков человек. О том, чью сторону представляют захватчики и какие выдвинули требования, неизвестно. Связи с предприятием у госконцерна в данный момент нет.

В это же время несколько десятков неизвестных пытаются захватить здание самого концерна, расположенного в центре столицы Киргизии. Представители коллектива сообщают, что пока сопротивляются захвату. Охрану осуществляют сотрудники-мужчины.

Немногим ранее о попытках захвата или захвате имущества и объектов сообщали представители частных компаний, занимающихся золотодобычей в регионах Киргизии. Рейдеры также проникли и на территорию рудника "Джеруй", который разрабатывается российским инвестором. Предприятие вынужденно остановило работу.