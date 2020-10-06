В Киргизии прекратили работать банкоматы. В Союзе банков республики это объяснили соображениями безопасности.

- Наличность из банкоматов была изъята, а сами автоматы - отключены, - заявил глава Союза банков Киргизии Анвар Абдраев. - Это сделано, чтобы некоторые лица не взламывали банкоматы, не совершали акты мародерства, как это было во время событий 2005 и 2010 годов.

Как заверяют в Союзе банков, решение заблокировать работу банкоматов - временное.

Немногим ранее Национальный банк Киргизии обратился к комбанкам с рекомендацией временно прекратить работу. Он также объяснил это соображениями безопасности и стремлением сохранить активы финансового сектора.

- В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации через онлайн-сервисы, - заявили в пресс-службе.

Нацбанк выступил с рекомендацией на фоне сообщений о взломах и грабежах платежных терминалов в Бишкеке. На данный момент также точно подтвержден по меньшей мере один случай нападения на филиал банка. В центре столицы неизвестные несколько часов назад буквально разгромили отделение крупного частного финансово-кредитного учреждения.