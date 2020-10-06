В парламенте ФРГ введут обязательный масочный режим

Во всех помещениях германского парламента с шестого октября можно будет находиться только в защитной маске. Информация об этом появилась на сайте бундестага.

"Всеобщее требование носить маски в парламенте связано с увеличением числа заболевших коронавирусом. Развитие пандемии по-прежнему требует серьезного отношения", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

С начала пандемии в парламенте страны были оперативно приняты меры по защите здоровья депутатов, однако масочный режим соблюдался не всегда. С сегодняшнего дня это станет обязательным условием пребывания в помещениях. Уточняется, что данное требование будет действовать до 17 января 2021 года.

Напомним, в последние дни под пристальным вниманием эпидемиологов оказались Берлин и Бремен. Причина - рост новых случаев заболевания от коронавирусом SARS-CoV-2. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, в стране инфицировано 304 тысячи 647 человек. Всего в мире новым типом коронавируса заразились уже свыше 35 миллионов человек (35 333 085).