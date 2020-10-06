В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома

В Петербурге отправили под домашний арест врача, который несколько дней назад угрожал предметом, похожим на травматический пистолет женщине с маленьким ребенком. Мужчине запрещено выходить из дома до 2 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сам мужчина на судебном заседании просил отпустить его под подписку о невыезде. В свою очередь дознаватели, которые сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, выступили с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Напомним, несколько дней назад в соцсетях появилась запись крайне некрасивой ситуации, которая произошла на улице Вокзальной в Зеленогорске. На кадрах было видно, что представительный мужчина кроет матом женщину, рядом с которой стоит маленький ребенок. Но мужчину это не смущает, он достает предмет, похожий на пистолет, направляет его на женщину, а также бьет горожанку по лицу, а потом садится в Range Rover и уезжает.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка быстро установили личность мужчины. Им оказался сотрудник одной из петербургских больниц. На мужчину заведено дело по статье "хулиганство".