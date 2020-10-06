Верховный суд досрочно прекратил полномочия судьи Елены Хахалевой

Новости

В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома 20:37
Путин оценил идею голосования только по партспискам 20:23
Жириновский предложил добавлять к отпуску день за участие в выборах 20:04
Путин обосновал запрет на экспорт "кругляка" 19:52
Путин согласился с идеей льгот для регионов с неблагоприятной демографией 19:46
Путин поддержал идею о компенсации аренды жилья для детей-сирот 19:40
Путин рассказал о планах по поводу нового здания Госдумы 19:31
Путин: Интересы производителей в авиации важнее интересов перевозчиков 19:26
Путин: Международные организации вмешивались в борьбу с террористами на Кавказе 19:18
Временный госпиталь в Сокольниках принял первых пациентов 19:12
Белгосцирк ведет переговоры о возможных гастролях в России 19:00
Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса 18:57
Премьер Киргизии подал в отставку 18:52
Российские аниматоры впервые получат субсидию на экспорт 18:51
Президент Киргизии заявил о готовности к переговорам 18:49
В Госдуме оценили выводы ОЗХО относительно якобы отравления Навального 18:38
Песков рассказал о планах Путина в день рождения 18:30
Песков опроверг информацию об обсуждении досрочных выборов в Госдуму 18:27
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе 18:21
Захарова: Российские СМИ подвергаются цензуре за рубежом 18:17
Найдена актриса на роль Алисы в новой версии сказки Льюиса Кэрролла 18:12
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 18:06
Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой 17:59
Школьница рассказала экспертам о проблемах паллиативной помощи в России 17:51
Great Wall выкупает у General Motors остановленные заводы в Азии 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул
06.10.2020 19:24
Рубрика: Происшествия

Прогуляла мантию

Верховный суд досрочно прекратил полномочия судьи Елены Хахалевой
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 225(8279)
Если совсем точно, то Верховный суд оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей - досрочно прекратить полномочия краснодарской судьи. Самой Елены Хахалевой на суде не было, только ее защитник. По его словам, Хахалева лечится. По данным из других источников, ее в стране нет.

Адвокат просил судей не выносить решение, дождаться окончания следственной проверки, которая идет в отношении уже бывшей судьи.

Фото: iStock
Верховный суд разъяснил тонкости процедуры увольнения за прогул

Но к этим аргументам высокий суд не прислушался.

Судья из Краснодара стала известна всей стране после роскошной свадьбы своей дочери, которая якобы обошлась в два миллиона долларов.

Потом всплыли сведения о вроде бы сомнительном дипломе, подозрительных связях. Но точку в карьере судьи неожиданно поставили... прогулы.

Судья стала известна после роскошной свадьбы своей дочери. Но уволили ее за прогулы

Напомним, еще в июле Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила полномочия судьи Хахалевой. Ей вменили в вину то, что она 128 раз без уважительных причин не приходила в суд.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения

Сама бывшая судья заявляла, что не присутствовала на работе и ездила в другие регионы, чаще всего в Москву, по делам и на лечение. И всегда ставила в известность начальство. Но из-за не появления на работе судья практически не рассматривала дела в 2017 и 2018 годах.

После этого ее успешная карьера резко пошла на спад. Хахалева не по своей воле покинула пост председателя коллегии по административным делам. Такое решение приняла коллегия Краснодарского краевого суда. Затем Пленум Верховного суда РФ вывел уже бывшую судью из состава президиума Краснодарского краевого суда, ее отстранили от судебных процессов. Через год Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи. И вот Верховный суд подтвердил это решение.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Путин назвал прививку от коронавируса надежной защитой
Социальные карты московских пенсионеров и школьников будут приостановлены
В Кремле заявили о деградации ситуации в Нагорном Карабахе
Электронные больничные появятся на портале госуслуг
Свыше 4000 человек заболели коронавирусом в Москве за сутки
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах