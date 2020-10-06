Верховный суд досрочно прекратил полномочия судьи Елены Хахалевой

Если совсем точно, то Верховный суд оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей - досрочно прекратить полномочия краснодарской судьи. Самой Елены Хахалевой на суде не было, только ее защитник. По его словам, Хахалева лечится. По данным из других источников, ее в стране нет.

Адвокат просил судей не выносить решение, дождаться окончания следственной проверки, которая идет в отношении уже бывшей судьи.

Но к этим аргументам высокий суд не прислушался.

Судья из Краснодара стала известна всей стране после роскошной свадьбы своей дочери, которая якобы обошлась в два миллиона долларов.

Потом всплыли сведения о вроде бы сомнительном дипломе, подозрительных связях. Но точку в карьере судьи неожиданно поставили... прогулы.

Судья стала известна после роскошной свадьбы своей дочери. Но уволили ее за прогулы

Напомним, еще в июле Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила полномочия судьи Хахалевой. Ей вменили в вину то, что она 128 раз без уважительных причин не приходила в суд.

Сама бывшая судья заявляла, что не присутствовала на работе и ездила в другие регионы, чаще всего в Москву, по делам и на лечение. И всегда ставила в известность начальство. Но из-за не появления на работе судья практически не рассматривала дела в 2017 и 2018 годах.

После этого ее успешная карьера резко пошла на спад. Хахалева не по своей воле покинула пост председателя коллегии по административным делам. Такое решение приняла коллегия Краснодарского краевого суда. Затем Пленум Верховного суда РФ вывел уже бывшую судью из состава президиума Краснодарского краевого суда, ее отстранили от судебных процессов. Через год Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи. И вот Верховный суд подтвердил это решение.