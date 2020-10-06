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Рубрика: Власть

От санкций к вакцине

Владимир Путин и Михаил Мишустин встретились с Виктором Медведчуком
Текст: Владимир Кузьмин, Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 225(8279)
Россия готова поставить вакцину от коронавируса на Украину, но для этого нужно договориться на официальном уровне, сказал президент Владимир Путин на встрече с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Речь также шла о возможности начать переговоры по частичной отмене санкций.

"Вы занимаете ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений. Мы очень рады тому, что на Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию, - заявил Путин. - Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Медведчук сразу попросил защиты от "страшной чумы", коронавируса. По его мнению, вакцинация - самое надежное средство. Поставки в Беларусь идут штатно. "Можем так же работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности", - подчеркнул Путин, добавив, что это вопрос заботы о людях.

Медведчук сообщил, что, отдыхая в Крыму, проверил вакцину на себе с женой и сыном: осложнений не было. "В моем окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает... Человек 50. Где-то 7-8 человек - у них температура поднималась, незначительно, но поднималась. Но затем появляются титры, надежная защита", - рассказал президент, добавив, что почти все руководство минобороны и других спецслужб сделали прививки.

Медведчук поднял вопрос санкций, которые ввели при Порошенко - в результате были закрыты десятки тысяч предприятий на Украине. "Не мы вводили санкции", - напомнил Путин. Москва готова к тому, чтобы "все с головы встало бы на ноги". Но не может делать исключений из перечня стран, которые ввели санкции, объяснил президент. Тем не менее готовиться к этому нужно. "Когда-то, надеюсь, это произойдет. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в правительстве поработать", - сказал он.

Виктор Медведчук попросил о встрече с премьер-министром, и она состоялась. Политик попросил о частичной отмене ответных санкций против украинских компаний. Мишустин был вынужден напомнить, что санкционное противостояние начала не Россия: "Фактически эти санкции в одностороннем порядке были реализованы украинской стороной и, к сожалению, не только против юридических лиц и физических лиц, но и секторальные". Но обещал изучить предложения "Оппозиционной платформы - За жизнь" и попробовать найти решение.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины

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