Власти Москвы готовы открыть новые ковидные госпитали

Столичные власти готовы открыть ранее законсервированные госпитали для лечения коронавируса.

Как рассказала в интервью телеканалу "Россия 1" заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, речь идет о госпиталях в ТЦ "Москва" и на ВДНХ. Уже сейчас идет формирования медицинского персонала. Ранее уже были открыты два находившихся в резерве ковидных госпиталя в Крылатском и Сокольниках.

Дополнительные места для больных коронавирусом понадобились из-за осеннего роста заболеваемости. Только за минувшие сутки более тысячи человек были госпитализированы в ковидные стационары. Такие показатели фиксировались весной, в разгар пандемии.