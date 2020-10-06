Володин рассказал Путину о работе Госдумы в условиях пандемии

Пандемия коронавируса не помешает принятию ключевых законов и не подорвет работоспособность парламента. В этом заверил президента РФ глава нижней палаты Вячеслав Володин.

Спикер ГД выступил в ходе встречи Владимира Путина с руководством фракций, участником которой он стал.

Госдума, отметил глава нижней палаты, работает, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. От парламентариев требуют соблюдения мер безопасности, поскольку по мере возвращения из регионов "стало больше депутатов болеть". В числе прочего, на дистанционные формы взаимодействия был переведен ряд подразделений Госдумы, пояснил Володин.

- У нас в повестке 1264 законопроекта, поэтому нам важно, чтобы парламент был работоспособен, - подчеркнул спикер. - Тем более осенью такие ключевые вопросы предстоит рассмотреть, как конституционные законы и закон о бюджете.

В осеннюю сессию Госдума, по его словам, продолжит рассматривать законодательные решения, направленные на поддержку отраслей, пострадавших из-за пандемии.

Нижняя палата и раньше рассматривала в приоритетном порядке все законопроекты, инициированные президентом в связи с пандемией. И в ходе предыдущей сессии консолидация фракций по поводу принятия таких инициатив была максимальной, добавил спикер. "Она достигла 90% поддержки решений, которые были вами инициированы, - отметил Володин. - Потому что мы понимали, что в основе стоит защита граждан, нужно было сделать все зависящее от Госдумы".