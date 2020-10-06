Врач рассказал о неожиданной пользе защитных масок

Осенью и зимой защитные маски могут помочь справиться с сухостью губ. Об этом сообщил врач-дерматовенеролог Алексей Едемский.

Ветер, минусовые температуры, отопление, сухой воздух в помещении пересушивают кожу губ. Это называется хейлит. "Под маской создается парниковый эффект, который не усугубляет проблему, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше", - рассказал врач в интервью радио Sputnik

Выходя на улицу необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи, напомнил Едемский. А в помещении можно использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином или с гиалуроновой кислотой.

Считается, что губы могут сохнуть и трескаться из-за нехватки витаминов. Однако, по словам медика, в современном обществе при бесконтрольном потреблении биодобавок и витаминов, более актуален переизбыток витаминов, который также может приводить к сухости кожи губ.