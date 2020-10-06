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06.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Вырастет ли курс рубля в ближайшее время

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Первоначальный позитивный импульс российской валюты в начале торгов натолкнулся на сопротивление в виде настороженности инвесторов. Вероятный импульс давления рубль получил после комментариев председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о дивидендах крупных акционерных компаний.

Фото: iStock
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Так как рубль не далее как на прошлой неделе штурмовал минимумы к валюте, инвесторы поостереглись покупок российской валюты на фоне этих новостей.

Однако сейчас для рубля все же больше позитивных факторов. Во-первых, Банк России и Минфин с октября вдвоем покупают рубль на бирже, продавая валюту. В начале октября сумма ежедневных интервенций возрастет с 2,4 млрд рублей ежедневно до 5,3 млрд.

Этих объемов недостаточно, чтобы помогать рублю в периоды турбулентности или даже в моменты повышенного давления. Но "при прочих равных" - это весьма сильный позитивный фактор, который позволит сделать рубль крепче, чем он мог бы быть.

Во-вторых, нефть и финансовые рынки в целом продолжают питаться спросом на рисковые активы. Доллар оказался под давлением, а рынки пошли вверх на новостях об улучшении состояния президента США Дональда Трампа, подвижках в обсуждении пакета помощи в США и сильных данных деловой активности еврозоны.

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Также на стороне рубля - новый месяц и предыдущая перепроданность. К концу сентября рубль оказался экстремально перепродан за счет эмоциональной реакции рынков. Психологически в пользу рубля сыграла способность удержаться ниже 80 за доллар 29 сентября, что усилило коррекционный откат уже 30 сентября.

В начале нового месяца часто на рынках происходит ребалансировка портфелей, что идет на пользу наиболее пострадавшим ранее активам. Эти, чисто технические и краткосрочные факторы, могут сдвинуть баланс в пользу покупок рубля в ближайшие дни.

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