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Вышел трейлер "Доктора Лизы" с Чулпан Хаматовой и Хабенским

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    06.10.2020, 16:29
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Новый трейлер основанной на реальных событиях российской биографической драмы "Доктор Лиза" опубликован на YouTube. Лента рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки, знаменитой Доктора Лизы, в Москве 2012-го.

Фото: kinopoisk.ru
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Семья Глинки готовится к празднику - тридцать лет совместной жизни. На торжества приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Разумеется, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. В плане сущая мелочь: заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов…

"Но дни доктора всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы умирает пятилетняя девочка - из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, ребенок страдающий онкологией, оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребенку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…", - сообщает синопсис.

Доктора Лизу сыграла Чулпан Хаматова. В остальных ролях - Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев, Анджей Хыра, Сергей Сосновский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Филипп Авдеев, Павел Табаков, Сергей Бондарчук.

Режиссер и соавтор сценария - Оксана Карас ("Хороший мальчик", "Выше неба"). Сопродюсеры - Тимур Вайнштейн и Джаник Файзиев.

В кино - с 22 октября.

Елизавета Глинка погибла зимой 2016 года в авиакатастрофе под Сочи, сопровождая партию лекарств для госпиталя в Сирии.

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