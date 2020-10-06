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06.10.2020 17:16
Рубрика: Экономика

Закон о регулировании рынка лекарств могут принять до конца года

Текст: Татьяна Замахина
Закон о регулировании рынка лекарств могут принять в осеннюю сессию. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Закон прорабатывался с Федеральной антимонопольной службой, с министерством здравоохранения, а также с министерством промышленности, отметил парламентарий. "Везде имеем позитивную реакцию. Сейчас мы направили данный законопроект на официальный отзыв и надеемся, что в принципе в осеннюю сессию мы могли бы его принять", - сказал Неверов.

Фото: iStock
Льготные лекарства можно будет получить по электронному сертификату

Президент согласился, что изменения в нормативной базе нужны. По его словам, аптечная сеть по сути является торговой сетью, но с особыми видами товаров, которые важны для граждан.

О разработке закона, направленного на снижение цен и повышение доступности лекарств, в "ЕР" сообщали в августе. В законопроекте прописано несколько мер, которые помогут ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и помогут продвигать недорогие отечественные препараты. Как рассказывал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, предлагается ограничить долю аптечной сети на рынке в границах одного административно-территориального образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации и, соответственно, должно позитивно сказаться на ценах.

Кроме того, как отметил парламентарий, партия выступает за ограничение платы за услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота. Ведь, по разным оценкам, производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих препаратов. Это, в свою очередь, так или иначе закладывается в цену для покупателей.

Первые маркированные лекарственные препараты появились на прилавках аптек

В партии также предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов. Турчак считает, что это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в данной сфере.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии "Единая Россия" Цены на лекарства

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