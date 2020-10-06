Жириновский предложил снизить возраст для участия в выборах до 16 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом предложил снизить возраст для участия в выборах до 16 лет. Глава фракции выступил и с другими инициативами на избирательную тему.

Владимир Путин ранее встретился с лидерами думских фракций, которые озвучили свои инициативы.

- Давайте понизим избирательный возраст до 16 лет, - заявил Жириновский, цитату из выступления которого приводит РИА Новости. - Сейчас молодежь другая. В 16 уже зарабатывает, бывает, больше своих родителей, но голосовать не может.

Он также предложил дать партиям право проверять своих кандидатов на судимость.

- А то получается, что мы составляем списки и сами бы выгнали из них тех, у кого судимость, - пояснил он. - Но мы доводим их почти до начала кампании, и нас начинают тыкать, а вот судимость есть, а вот еще.

Политик отметил, что не понимает, зачем это нужно. "Мы бы сами их выгнали, но не можем узнать о судимости заранее", - резюмировал Жириновский.

Кроме того, он предложил увеличить федеральную часть избирательного списка на выборах в Госдуму с десяти до 20 человек. "Это наши лучшие представители, которые только улучшат работу парламента, - объяснил парламентарий. - А в региональных частях списка они, может быть, не всегда могут рассчитывать на победу".