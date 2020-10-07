Лидер подмосковных "Химок" и одна из главных звезд европейского баскетбола Алексей Швед не сыграет за сборную России в квалификации к чемпионату Европы-2022. Об этом в соцсетях сообщил генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.

"По договоренности с клубом Алексей Швед не примет участие в отборе Евробаскета. Решение о его участии в квалификации Олимпиады будет принято позже", - говорится в сообщении функционера.

Напомним, в отборочной группе соперниками россиян являются сборные Италии, Эстонии и Македонии. Наши уже уступили в гостях итальянцам - 64:83, но одолели македонцев дома - 77:67 и сейчас идут третьими в квартете. Чтобы попасть на Евробаскет, нужно занять место не ниже третьего.

Добавим, что в нынешнем сезоне Швед еще не выходил на паркет из-за повреждения задней поверхности бедра.