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07.10.2020 22:16
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: Нужно узаконить дистанционное обучение подростков в СИЗО

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что необходимо закрепить в нормативных документах дистанционное обучение подростков в СИЗО как форму образования.

Фото: РИА Новости
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Пока подросток, оказавшийся в СИЗО, должен заниматься самообразованием - так предусмотрено. Но, по мнению уполномоченного по правам ребенка, вряд ли оказавшийся в СИЗО ребенок имеет навык самообразования.

- Он может получить серьезный провал в знаниях, что в будущем может привести к негативным последствиям, - считает Анна Кузнецова.

При этом она уточнила, что в СИЗО нескольких регионов "с нашим участием" выстроена система дистанционного обучения несовершеннолетних. Однако нормативно эта модель никак не утверждена. Кузнецова считает, что дистанционное обучение подростков в СИЗО надо закрепить в нормативных документах.

Она также обратила внимание на проведение профилактических мероприятий с подростками комиссиями по делам несовершеннолетних.

- Многие несовершеннолетние получают первые уроки воспитательной работы именно в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Как правило, дети, которые совершили преступление, ничем не занимались. По данным Верховного суда, каждый четвертый подросток, осужденный за противоправные деяния, уже находился в конфликте с законом. А это значит, что органы системы профилактики не сработали как надо, - цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Она также отметила, что на фоне общего снижения преступности среди несовершеннолетних в последние годы происходит рост количества осужденных из числа детей-сирот. Чтобы переломить эту тенденцию, надо закрепить на федеральном уровне постинтернатное сопровождение и наставничество

Фото: Из личного архива Елены Беловой
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Она также уточнила, что в аппарат детского омбудсмена стали значительно реже поступать жалобы на положение детей в местах лишения свободы, и поддержала инициативу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по распространению практики создания залов суда в СИЗО.

- Это даст возможность не только облегчить работу учреждений и не перемещать следственно арестованных, но и сохранить грудное вскармливание для женщин, которые находятся под стражей с детьми, - подчеркнула Кузнецова.

Она также отметила необходимость укрепления межведомственного взаимодействия ФСИН с органами опеки и попечительства для более оперативного решения вопросов о дальнейшем жизнеустройстве детей, матери которых находятся под стражей. А если они гражданки других государств, то необходимо более тесное сотрудничество с МИД России и представителями этих стран, считает Кузнецова.

Кстати

Детский омбудсмен также сообщила сегодня, что она и вся ее семья переболели ковидом, но в легкой форме.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила РИА Новости, что она и вся ее семья переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме.

- Дело в том, что муж - священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьей и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети, - рассказала Анна Кузнецова. - Мы тоже перенесли достаточно легко, слава Богу, и подтвердил это тест на антитела, что все-таки с нами это тоже случилось. Но несмотря на наличие антител, в семье продолжают строго соблюдать меры безопасности.

- Средства защиты, меры предосторожности , конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее, цитирует слова омбудсмена агентство.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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