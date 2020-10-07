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07.10.2020 17:50
Рубрика: Общество

Золотые артефакты найдены во дворце минойской цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture Фото: Greek Ministry of Culture
Фото: Greek Ministry of Culture

Греческие археологи в ходе очередного полевого сезона, проведенного ими на раскопках минойского дворца Зоминтос на Крите, обнаружили ранее неизвестные ритуальные комплексы и золотые артефакты, в том числе "божественных идолов".

Фото: www.cnp.cn
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Как сообщает Greek Reporter, речь идет о роскошном летнем дворце в Зоминтосе, который когда-то принадлежал минойской аристократии. Впервые руины этого сооружения на Крите были обнаружены в 1982 году. С тех пор ежегодно археологи делают новые важные открытия.

Полевой сезон текущего года вышел несколько урезанным, но за лето исследователям удалось раскрыть немало секретов. Прежде всего, они обнаружили множество керамики и других артефактов, которые позволили уточнить возраст дворца. Установлено, что он начал использовать как минимум около 2000 года до нашей эры. Новые находки "состарили" его примерно на 300 лет.

Кроме того, были найдены золотые артефакты, причем найти их помог мощный ливень, обрушившийся на остров. Археологи уже хотели покинуть место раскопок, но после дождя заметили сверкнувшую на солнце пластину. Она оказалась золотой. Сообщается, что это, пожалуй, самое счастливое событие за всю историю раскопок.

Ученые осмотрелись и поняли, что пластина лежит рядом с древним алтарем. Они раскопали участок под ним и нашли еще около 90 небольших золотых пластин. Здесь же был обнаружен кусок обожженного дерева, вероятно, свидетельство пожара.

Фото: iStock
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Также на этом участке археологи нашли "идолов", вырезанных из слоновой кости. Сверху эти фигурки были покрыты тонким слоем золота. Ранее подобные артефакты ученые находили при раскопках в древних городах Арханесе и Палеокастро. Исследователи предполагают, что после разрушения дворца, возможно, в результате пожара, было построено новое здание. А пластины и идолов намерено оставили в земле, построив над ними каменный алтарь.

К северу от этого участка археологи обнаружили еще одно древнее святилище, относящееся к периоду старого дворца. Его возраст составляет около 3900 лет. При его изучении были найдены фрагменты фигурок, изображающих людей и животных.

Ученые также установили, что первоначальное здание дворца могло быть высотой до трех этажей. Оно занимало площадь около 1600 квадратных метров. В нем имелись несколько жилых помещений и религиозные алтари. В последующие века дворец был расширен, в комплексе появились новые здания, два из которых и были обнаружены минувшим летом.

Исследователи считают, что дворец Зоминтос на протяжении всего периода своего существования выполнял важные политические, экономические и религиозные функции. Возможно, по своему статусу и степени влияния он даже был сопоставим с другим религиозным центром минойской цивилизации Идео Андрос, влияние которого распространилось по Восточному Средиземноморью, Ближнему Востоку и Египту.

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