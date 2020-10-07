Байден пообещал ввести в США масочный режим, если победит на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал, что введет в США обязательное ношение масок в общенациональном масштабе, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я также обеспечу постоянное, надежное и бесплатное тестирование на коронавирус, - пообещал он, - и ускорю разработку вакцин".

По словам Байдена, в случае победы он, "не теряя времени, возьмет под контроль ситуацию с коронавирусом".

США находится на первом месте в мире по числу заболевших COVID-19. На сегодня там насчитывается более 7,5 миллиона инфицированных коронавирусом, скончались свыше 210 тысяч заболевших.