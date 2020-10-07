Болгары пересекли Атлантический океан на лодке собственного изготовления

Двое граждан Болгарии, отец и сын, пересекли Атлантический океан на весельной лодке, которую они сами и построили.

Экспедиция Стефана и Максима Ивановых стартовала из португальского Портимана и благополучно завершилась накануне на Барбадосе (Карибские острова) спустя 115 дней путешествия. Десять из них было потрачено на непредвиденную остановку на Канарских островах из-за неполадок в системе навигации. Суммарно энтузиасты преодолели 4444 морские мили (8230 километров).

Болгарские мореплаватели стали первыми, кто пересек Атлантический океан на весельной лодке в сезон ураганов (июль-октябрь).

Экспедиция была организована в поддержку донорства и трансплантации органов в Болгарии.