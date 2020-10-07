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07.10.2020 19:03
Рубрика: Спорт

Уже бьет рекорды

Ярослав Аскаров получил самый высокий номер среди российских вратарей на драфте Национальной хоккейной лиги
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8281)
За океаном прошла традиционная церемония первого раунда драфта Национальной хоккейной лиги, во время которой клубы закрепляют свои права за молодыми хоккеистами. В числе прочих в первом раунде были выбраны и четыре россиянина.
18-летнего Ярослава Аскарова уже сравнивают с лучшими вратарями НХЛ и прочат ему звездную карьеру. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС 18-летнего Ярослава Аскарова уже сравнивают с лучшими вратарями НХЛ и прочат ему звездную карьеру. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
18-летнего Ярослава Аскарова уже сравнивают с лучшими вратарями НХЛ и прочат ему звездную карьеру. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Драфт-2020 получился не совсем характерным для последних лет. С учетом экспансии за океан шведских и финских талантов в первом раунде хоккеистов из соответствующих стран было выбрано непривычно мало: два из Швеции и один из Финляндии. Кроме того, в первом раунде клубы взяли всего двух американцев: для сравнения, в прошлом году их было десять. Зато доминировали канадцы: целых 19 из 31 хоккеиста. В их числе и самый ценный игрок молодежного чемпионата мира-2020 нападающий Алекс Лафренье, предсказуемо выбранный под первым номером "Нью-Йорк Рейнджерс" к нашему Артемию Панарину.

Фото: iStock
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Что касается российских игроков, первый раунд нынешнего драфта получился довольно плодовитым: четверо наших за последние 10 лет выбирались так высоко только дважды (2015, 2018), и ни разу больше.

Самый высокий 11-й номер получил 18-летний голкипер питерского СКА Ярослав Аскаров, которого взял "Нэшвилл". Даже не самый удачный МЧМ-2020 не испортил репутации вундеркинда. Более того, Ярослав стал самым высоковыбранным российским вратарем в истории. Прежний рекорд принадлежал ныне одному из лучших голкиперов лиги Андрею Василевскому, которого в 2012 году под 19-м номером взяла "Тампа". Кроме того, результат Аскарова - лучший для вратарей с 2010 года.

Впрочем, значение высокого номера не стоит преувеличивать. В НХЛ полно примеров, когда голкиперы, выбранные за пределами первой сотни, становились суперзвездами. За примерами далеко ходить не надо: один из самых знаменитых отечественных вратарей Николай Хабибулин был задрафтован под 204-м номером. А Сергей Бобровский, двухкратный обладатель приза лучшему вратарю НХЛ "Везина трофи", вообще попал в лигу в обход процедуры драфта. Но все равно приятно, когда тебе выдают авансы.

- То, что меня выбрали на драфте выше всех российских вратарей в истории - даже не знаю, что об этом говорить, - цитирует Аскарова официальный сайт НХЛ. - Еще не задумывался на этот счет. Можно сказать, я долго к этому шел и пришел. Такая фраза уместна, но я пока не осознал, что случилось.

Далее в списке наших идет 19-летний форвард уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров, задрафтованный под 15-м номером "Торонто". И снова момент исторический: никогда раньше этот клуб не выбирал россиян столь высоко. Амиров и так был хорошо известен скаутам, а тут еще за него наверняка сыграло удачное начало сезона в Континентальной хоккейной лиге. В 10 матчах он уже набрал 5 (3 гола + 2 передачи) очков, причем в последних четырех играх проводил на льду в среднем больше 20 минут - очень солидный показатель для форварда, тем более молодого.

Фото: РИА Новости
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Под 20-м номером "с молотка" ушел одноклубник Амирова, защитник Шакир Мухамадуллин, который приглянулся "Нью-Джерси". Ну и, пожалуй, главная сенсация первого раунда этого драфта. 21-м по счету "Коламбусом" был задрафтован 19-летний форвард омского "Авангарда" Егор Чинахов. Выбор генерального менеджера "синих жакетов" финна Ярно Кекяляйнена стал неожиданностью абсолютно для всех - ведущих церемонии, проходившей в онлайн-формате, аналитиков, журналистов. Вопрос "А кто это?" - вот самая распространенная реакция на ход финского функционера. Если у кого-то Чинахов и котировался, то точно в конце первой сотни. Что странно, учитывая то, как бодро начал сезон Чинахов, набрав 7 (5+2) очков в 12 матчах. Но, похоже, об этом знали только в "Коламбусе".

- Мы с Егором хорошо знакомы, - объяснил свой выбор Кекяляйнен. - Да, мы могли выбрать его позже, но за 25 лет в хоккее я научился, что если у тебя есть один игрок, которого ты так высоко котируешь, его надо выбирать. Он был в нашей топ-десятке, и мы очень счастливы его получить.

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