Что предлагает аграриям конструкторская мысль машиностроителей МТЗ

Сразу шесть новинок белорусского тракторного завода (МТЗ) заняли достойное место на международной специализированной выставке "Агросалон" в российской столице, которая собирает гостей на этой неделе. Она справедливо считается ведущей площадкой для демонстрации инновационных и технологических решений в агропромышленном комплексе.

Все модели, которые представлены в экспозиции до 9 октября, а это машины от 9 л.с. до 450 л.с., ориентированы на продажу на российском рынке, пояснил генеральный директор предприятия Виталий Вовк. И каждая из них, добавил он, модернизирована с учетом пожелания потребителей.

Например, на модели BELARUS-1025.4 установлен двигатель "Камминз" российского производства. Таким образом специалисты не только модернизировали трактор, но и увеличили уровень локализации, что важно для продаж на рынке Союзного государства.

Кстати, аналогичный двигатель установлен и на тракторе BELARUS-2022.4. У этой машины, по словам представителя предприятия Юрия Козловского, передний мост усилен большими колесами, просторней стала кабина, в которой установлены система климат-контроля и мультимедиа, а моторный отсек оснащен системой охлаждения для любых климатических условий.

Наибольшей трансформации, пояснили на МТЗ, подвергся BELARUS-82.3. "На легендарную модель установлен двигатель экологической ступени Stage II, но главная новация в трансмиссии: в которой появилась гидросистема, управляющая приводом вала отбора мощности переднего ведущего моста. Это повысило надежность трактора и увеличило ресурс узла и модели в целом", - отметил начальник конструкторского бюро завода Анатолий Шевцов.

В обновленной модели, уточнил он, старые системы управления заменены на кнопочные, а сама "кабина оснащена сварной передней стенкой и вклеенными стеклами, что повысило ее прочность и герметичность. Мы услышали трактористов и постарались сделать все возможное для улучшения условий их работы", - подчеркнул Шевцов.

Еще один удачный образец конструкторской мысли - BELARUS-1222.3 - пришел на смену популярной 1221-й модели мощностью 130 л.с. Она, по мнению экспертов, сохранила все лучшие качества предшественника, но при этом получила несколько новых конструктивных решений, узлов и агрегатов.

А малогабаритный трактор BELARUS-132МТ пришел на смену популярной 152-й модели с измененным постом управления и дизельным двигателем Kohler. До этого были только бензиновые силовые установки, напомнили создатели машины. Новый двигатель сертифицирован в ЕС по экологическим нормам Stage V.

Следует добавить, что "Агросалон" проводится в российской столице один раз в два года крупнейшими профессиональными объединениями сельхозмашиностроителей России и ФРГ, информирует БЕЛТА.