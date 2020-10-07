Что приготовил федеральный центр для развития Дальнего Востока

Дальнему Востоку в этом году правительство уделяет беспрецедентное внимание. В августе в ДФО побывала большая часть кабмина во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который дал по итогам поездки массу поручений.

Осень привела в регион нескольких вице-премьеров и министров, которые контролируют их исполнение. "Финансовые вопросы со стороны федерального центра решены - деньги выделены, теперь идет жесткий контроль со стороны губернатора по выполнению этих поручений. Уверен, все будет выполнено в сроки и даже раньше", - заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время визита в Магаданскую область.

Однако сроки исполнения отдельных поручения нарушаются. В частности, минтранс не представил вовремя сценарии создания региональной дальневосточной авиакомпании. По предварительным расчетам, объем перевозки пассажиров по Дальнему Востоку в случае ее создания к 2025 году удвоится. Обеспечение авиадоступности всех удаленных населенных пунктов ДФО предполагает национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года, которую Мишустин утвердил в конце сентября.

"Нацпрограмма разработана при непосредственном участии дальневосточников. От них поступило 16 518 предложений, лучшие вошли в нацпрограмму. Всего в ее создании приняли участие около 230 тысяч человек. Были пересмотрены и откорректированы в сторону внимания к Дальнему Востоку нацпроекты", - отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Земельные участки по программе "Дальневосточный гектар" взяли более 85 тысяч человек

ДФО занимает более 40% территории России, при этом живет там всего 5,6% населения страны, но и эта небольшая доля ежегодно сокращается. "В последние десятилетия Дальний Восток развивался как вахтовая территория: приехал, заработал денег и вернулся обратно на большую землю, - говорит Трутнев. - Это сказалось на развитии инфраструктуры. Прежде всего социальной инфраструктуры, но в общем и транспортной тоже. Там плохо с дорогами, больницами, детскими садами, со школами. Это все не может не оказывать влияние на жизнь людей". При этом "все, что находится вокруг Дальнего Востока, растет быстрее всего в мире", - указывает вице-премьер на колоссальные возможности округа. Уже сейчас на Дальнем Востоке показатели и экономического роста, и привлечения инвестиций существенно превышают среднероссийские. Там реализуются 2536 инвестиционных проектов с господдержкой, фактические инвестиции - 1,3 трлн рублей. Создано 54 тысячи рабочих мест. Бюджетный мультипликатор (количество частных средств, поступивших на 1 рубль бюджетной поддержки) составляет 24,9 рубля.

Но проблема социальной инфраструктуры остается. Решить ее должна нацпрограмма. "Главный принцип, который применен в национальной программе, - это доступность. Для этого введены критерии к каждому населенному пункту, взятые из нормативной базы министерств. Например, по здравоохранению. В поселении, где живет не более тысячи человек, должен быть ФАП. А в населенном пункте до двух тысяч - уже и ФАП, и отделение общей врачебной практики, и доступность не более двух недель к специализированной помощи, например, к врачу-онкологу. И по такому принципу сформированы все категории населенных пунктов по отраслям. Всего на Дальнем Востоке 1834 населенных пункта. Из них в 1614 живет менее пяти тысяч человек", - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Нацпрограмма также предусматривает масштабную поддержку индивидуального жилищного строительства в пригородах и сельских населенных пунктах, строительство инфраструктуры для новых населенных пунктов, созданных в рамках программы "дальневосточный гектар". Так, в перечень агломераций, которые будут обеспечены инфраструктурой, вошли скопления "гектаров" в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморье, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области. Работы по обеспечению инфраструктурой отдельных агломераций "дальневосточных гектаров" уже ведутся по модели софинансирования 50/50 в Хабаровском крае и Якутии, за счет региональных бюджетов - в Амурской области.