Что приготовил федеральный центр для развития Дальнего Востока

Большая земля дошла до Тихого океана
Осень привела в регион нескольких вице-премьеров и министров, которые контролируют их исполнение. "Финансовые вопросы со стороны федерального центра решены - деньги выделены, теперь идет жесткий контроль со стороны губернатора по выполнению этих поручений. Уверен, все будет выполнено в сроки и даже раньше", - заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время визита в Магаданскую область.
Однако сроки исполнения отдельных поручения нарушаются. В частности, минтранс не представил вовремя сценарии создания региональной дальневосточной авиакомпании. По предварительным расчетам, объем перевозки пассажиров по Дальнему Востоку в случае ее создания к 2025 году удвоится. Обеспечение авиадоступности всех удаленных населенных пунктов ДФО предполагает национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года, которую Мишустин утвердил в конце сентября.
"Нацпрограмма разработана при непосредственном участии дальневосточников. От них поступило 16 518 предложений, лучшие вошли в нацпрограмму. Всего в ее создании приняли участие около 230 тысяч человек. Были пересмотрены и откорректированы в сторону внимания к Дальнему Востоку нацпроекты", - отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
ДФО занимает более 40% территории России, при этом живет там всего 5,6% населения страны, но и эта небольшая доля ежегодно сокращается. "В последние десятилетия Дальний Восток развивался как вахтовая территория: приехал, заработал денег и вернулся обратно на большую землю, - говорит Трутнев. - Это сказалось на развитии инфраструктуры. Прежде всего социальной инфраструктуры, но в общем и транспортной тоже. Там плохо с дорогами, больницами, детскими садами, со школами. Это все не может не оказывать влияние на жизнь людей". При этом "все, что находится вокруг Дальнего Востока, растет быстрее всего в мире", - указывает вице-премьер на колоссальные возможности округа. Уже сейчас на Дальнем Востоке показатели и экономического роста, и привлечения инвестиций существенно превышают среднероссийские. Там реализуются 2536 инвестиционных проектов с господдержкой, фактические инвестиции - 1,3 трлн рублей. Создано 54 тысячи рабочих мест. Бюджетный мультипликатор (количество частных средств, поступивших на 1 рубль бюджетной поддержки) составляет 24,9 рубля.
Но проблема социальной инфраструктуры остается. Решить ее должна нацпрограмма. "Главный принцип, который применен в национальной программе, - это доступность. Для этого введены критерии к каждому населенному пункту, взятые из нормативной базы министерств. Например, по здравоохранению. В поселении, где живет не более тысячи человек, должен быть ФАП. А в населенном пункте до двух тысяч - уже и ФАП, и отделение общей врачебной практики, и доступность не более двух недель к специализированной помощи, например, к врачу-онкологу. И по такому принципу сформированы все категории населенных пунктов по отраслям. Всего на Дальнем Востоке 1834 населенных пункта. Из них в 1614 живет менее пяти тысяч человек", - рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Нацпрограмма также предусматривает масштабную поддержку индивидуального жилищного строительства в пригородах и сельских населенных пунктах, строительство инфраструктуры для новых населенных пунктов, созданных в рамках программы "дальневосточный гектар". Так, в перечень агломераций, которые будут обеспечены инфраструктурой, вошли скопления "гектаров" в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Приморье, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области. Работы по обеспечению инфраструктурой отдельных агломераций "дальневосточных гектаров" уже ведутся по модели софинансирования 50/50 в Хабаровском крае и Якутии, за счет региональных бюджетов - в Амурской области.
Снится нам труба у дома
На следующей неделе Минэнерго России представит в правительство план-график газификации дальневосточных регионов. Программа для каждого субъекта РФ пройдет в два этапа - в 2021-2025 гг. и в 2026-2030 гг., при этом, например, Сахалинская область - единственный регион, где работа по проникновению сетевого газа завершится в 2025 году. Программы газификации по состоянию на 6 октября были подписаны между "Газпромом" и шестью регионами из 11.
Средний уровень газификации Дальнего Востока - 13%, тогда как в целом по стране - 67,2%. В генеральных схемах газоснабжения предусматривается, что сетевой газ не панацея и его полноправный партнер - это СПГ и СУГ для автономной газификации (сжиженный природный газ и сжиженные углеводороды).
В структуре валового регионального продукта (ВРП) Дальнего Востока преобладает добыча полезных ископаемых (32% в 2018 году), поэтому появление инфраструктурной газовой артерии "Сила Сибири", по идее, должно было повлечь за собой рост ВРП, занятости, доходов населения, а следовательно, дать импульс развитию строительства, льготного кредитования и остановить эмиграцию. Но газификация на местах - дорогое удовольствие, несмотря на то, что, например, Сахалин находится в эпицентре газодобычи. Это объясняется тем, что "Газпром" отвечал только за магистральную транспортировку газа, в то время как вопрос доведения трубы до дома или предприятия всегда был зоной ответственности региона и муниципалитета. Теперь за решение вопроса "последней мили" регион будет отвечать вместе с "Газпромом".
В Амурской области впервые подписанная программа развития газоснабжения на 2021-2025 гг. предполагает ввод в работу четырех отводов от "Силы Сибири". Газ доведут до космодрома "Восточный", котельной города Циолковского, Свободного (там строится Амурский газоперерабатывающий завод), Благовещенска, нескольких сел и золотодобывающего предприятия. В итоге газ дойдет до пяти тысяч домовладений. Сейчас уровень газификации Амурской области - 0%, цель - 11,6%.
В Якутии ожидается постройка шести отводов от "Силы Сибири", подведение газа в четыре района, или до пяти тысяч домовладений. С 34,3% уровень газификации там поднимут до 40,8% с упором на сельскую местность.
В Хабаровском крае газ обещают довести до 20 поселений (около 20 тысяч домов), горно-обогатительного комбината в Нанайском районе и обновленной ТЭЦ-4 в Хабаровске. В итоге уровень газификации вырастет с 19,5% до 24% также с упором на село. Сейчас газ в регион идет по магистральной трубе "Оха - Комсомольск-на-Амуре", порой с перебоями, и для стабильной подачи топлива край переподключат к трубе "Сахалинск - Хабаровск - Владивосток". Перспективы газификации Приморского края связаны с этой же трубой. В регионе газ подведут к морскому порту "Суходол", сельхозпредприятиям ТОР "Михайловский" и Находкинскому заводу минеральных удобрений, а также примерно к 500 домам. Сейчас Приморье газифицировано на 0,7%, цель - 3,9%.
Сахалинская область будет "питаться" не только сетевым газом, но и СПГ за счет строительства малотоннажного комплекса в Поронайском районе. Сейчас уровень газификации региона 38%, там его доведут до 84% к 2025 году, рассчитывает "Газпром", который называет такое проникновение сетевого газа максимально возможным. На Камчатке правительство делает ставку на строительство морского перегрузочного комплекса СПГ. Сейчас регион газифицирован почти на 59%.
Еврейская АО живет на СУГ. Там от сетевого газа в теории можно "запитать" горно-обогатительный комбинат и цементный завод, а также ТЭЦ. Однако этот регион требует индивидуального подхода, как и Магаданская область, которая хочет отказаться от дорогостоящего завода угля и мазута, а также Чукотка, медленно переводящая уголь в разряд резервного топлива.
Бурятия на особом положении: тянуть трубу туда дорого - денег у региона не хватит, а если идти коммерческим путем, то на выходе будет "золотой" газ. Пока регион справляется за счет угля и СПГ. Наконец, чтобы подключить Забайкалье к "Силе Сибири", мощностей недостаточно. В поиске выхода ученые РАН предложили газифицировать край местными месторождениями газа в Ононской впадине, которые не требуют непомерных расходов, но решения пока нет.
Больнице быть
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что не увидел на объекте рабочих, а средства на строительство уже выделены. На прошедшем после совещании ситуация прояснилась. В сентябре объект только подготовили для передачи строителям. Как пояснил замначальника КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края" Дмитрий Костюков, теперь предстоит выбрать подрядчика.
Согласно составленному ранее плану, строительство больницы разделили на два этапа. На первом предполагалось ввести в эксплуатацию лечебный и палатный корпуса, а также необходимые инженерные сооружения. На втором - сдать еще четыре больничных корпуса. Однако побывавший на стройплощадке вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что общее строительство необходимо закончить полностью на первом этапе, а на второй этап оставить дооснащение.
- Буквально на днях принято решение, что через нашу программу "Единая субсидия" уже в этом году выделим 1,5 миллиарда рублей. Сейчас с губернатором обсуждаем по конкретным действиям и срокам. Дальнейшее финансирование по годам - порядка пяти миллиардов - также пойдет через нас, - пояснил глава минвостокразвития Александр Козлов.
Больницу в регионе ждут как манну небесную. Многие ездят лечиться в Хабаровск - так проще. Будущая Камчатская краевая больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Прилегающая территория в 40 гектаров предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений. Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил и президент Владимир Путин во время беседы с главой Камчатки Владимиром Солодовым.
Нетепличные условия
В середине сентября минсельхоз вынес на обсуждение проект постановления правительства, которое предусматривает 20-процентную компенсацию затрат на строительство теплиц в ДФО. Это позволит сократить окупаемость тепличных проектов с 10-11 до 7-8 лет, говорится в пояснительной записке к проекту. Основным распорядителем средств выступит минвостокразвития.
Сейчас, по подсчетам минсельхоза, обеспеченность ДФО остается самой низкой по стране. Так, средний показатель производства овощей в зимних теплицах по России равен 7,8 кг на одного человека в год. А производство овощей в зимних теплицах в регионах ДФО составляет менее 2 кг. Основная часть овощей в ДФО - китайского производства.
У соседнего Китая очень дешевые овощи. По информации Плодоовощного союза, в стране субсидируется хранение и поставка овощей в Россию. В осенний период китайские поставщики намеренно демпингуют, что приводит к разорению отечественных производителей. А когда их запасы заканчиваются, то цены на китайские овощи резко возрастают - в 2-3 раза. И это продолжается уже несколько лет.
Кроме того, на Дальнем Востоке высокая стоимость электроэнергии и усложняется логистика. Поэтому нужно строить небольшие локальные тепличные комплексы четвертого поколения (что делает себестоимость производства выше), поясняет гендиректор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова. А возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию теплиц, которое действовало с 2015 года, в 2018 году отменили. Существующие преференции (вроде повышающих коэффициентов 1,2 для субъектов ДФО при распределении федеральных лимитов) оказались непривлекательны для инвесторов, считают в Плодоовощном союзе.
Казалось бы, на Дальнем Востоке дешевле было бы строить теплицы на термальных источниках. Однако, по мнению Тамары Решетниковой, пока геотермальные теплицы не оправдывают вложенных инвестиций. "Не всегда температура нужная, состав воды далек от дистиллированной воды, трубы "разъедает". Такие проекты реализуемы на уровне любительского, но не профессионального производства", - считает эксперт.
Полет нормальный
Первый чартер с гостями из Москвы приземлился в Улан-Удэ 5 июля. Начиная с этой даты, путешественники прибывали в регион каждые девять дней.
Для них разработали шесть маршрутов, которые включали посещение Байкала, буддийских монастырей, общин староверов, центра восточной медицины. Стоимость тура по принципу "все включено" начиналась от 30 тысяч рублей. Сама программа стала одной из мер поддержки внутреннего туризма.
- Ее успешный запуск и реализация являются подтверждением высокого туристского потенциала региона, - считает министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
Путешественники высоко оценили отдых: согласно опросам, чартерной программе в Бурятию присвоено 4,85 балла из пяти.
- Регион обладает особым колоритом, национальной экзотикой и удивительной красотой байкальских пейзажей. Однако ценовой фактор зачастую играет определяющую роль при планировании поездки. И мы рады, что нам удалось сформировать сбалансированное по цене и качеству предложение, которое было востребовано. Важно, чтобы эти шаги были системными и спрос не ограничивался наступлением холодов. Продление сезона повышает инвестиционную привлекательность региона, напрямую влияет на доходы бизнеса, - говорит руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Поэтому сейчас туроператор при поддержке профильного федерального ведомства и властей региона готовит чартерные программы на зиму. В конце января Байкал сковывает прозрачный лед, посмотреть на который приезжают люди со всего мира. Многие из приехавших на Байкал летом туристов хотели бы вернуться туда зимой, отметил гендиректор туркомпании-организатора Тарас Демура.