Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в РФ

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Запись об этом появилась в базе данных МВД РФ. Основание для розыска сформулировано следующим образом - "разыскивается по статье УК". Без уточнения, по какой именно.

"В розыск Тихановская была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и на территории России, так как речь идет о межгосударственном розыске", - пояснил информагентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не собирается контактировать каким-либо образом с белорусской гражданкой, бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.