Вадим Евсеев покинул пост наставника "Уфы", информирует официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Арслан Халимбеков.

После успешного прошлого сезона, в котором футболисты Евсеева до последних туров бились за попадание в еврокубки, в нынешнем клуб переживает не самые простые времена. После десяти туров уфимцы занимают 15-е место.

Справедливости ради, в летнее межсезонье команда потеряла сразу нескольких лидеров: Даниила Фомина, Остона Урунова. И это, безусловно, повлияло на результат. Хотя сам Евсеев считает, что дело не только в уходе ведущих игроков.

- Ушла "химия". Изменилось настроение, ожидания. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом, - написал Евсеев на своей странице в "Инстаграме".