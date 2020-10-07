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07.10.2020 22:41
Рубрика: Спорт

Тренер свободен

"Уфа" объявила о расторжении контракта с Вадимом Евсеевым
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 227(8281)
Вадим Евсеев покинул пост наставника "Уфы", информирует официальный сайт клуба. Исполняющим обязанности главного тренера команды будет Арслан Халимбеков.

После успешного прошлого сезона, в котором футболисты Евсеева до последних туров бились за попадание в еврокубки, в нынешнем клуб переживает не самые простые времена. После десяти туров уфимцы занимают 15-е место.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Справедливости ради, в летнее межсезонье команда потеряла сразу нескольких лидеров: Даниила Фомина, Остона Урунова. И это, безусловно, повлияло на результат. Хотя сам Евсеев считает, что дело не только в уходе ведущих игроков.

- Ушла "химия". Изменилось настроение, ожидания. Я благодарен "Уфе" за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом, - написал Евсеев на своей странице в "Инстаграме".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа"

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