Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал о ценах на лекарства от коронавируса

Цены на лекарства от COVID-19 будут точно не выше цен на аналогичные препараты в сравнимых с Россией странах, пообещал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

После того как эти препараты попадут в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), к ним будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран. "Поэтому если кто-то хочет 12 тысяч рублей, а это лекарство будет на рынке, условно, Польши или Казахстана стоить 20 рублей, то и в России (это же лекарство. - Прим. ред.) будет стоить 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим, потому что, если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 рублей, то 12 тысяч это никак не будет стоить, мы этого не допустим", - предупредил Артемьев (цитата по ТАСС).

В конце сентября в аптеках появились сразу три препарата для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции - "Арепливир" от "Промомеда", "Коронавир" от "Р-Фарм" и "Авифавир" от РФПИ и "Химрара". Объявленная стоимость препаратов была 12,3 тысячи, 11,5 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.

Поднявшаяся вслед за этим волна негодования способствовала решению включить лекарства от COVID-19 в перечень ЖНВЛП. Государство устанавливает предельные отпускные цены на препараты из перечня по всей цепочке - от производителя до розничного продавца.

Высокую стоимость препаратов эксперты объяснили сложностями синтеза основного действующего вещества.

Как отметил Игорь Артемьев, по мере расширения производства и появления на рынке конкурирующих препаратов цены будут снижаться, в том числе, и на вакцину от коронавируса. Стоимость одной ее дозы, по словам главы ФАС, составит одну тысячу рублей.

Из препаратов от коронавируса американский "Ремдесивир" (информация о нем есть только на рынке США) стоит $390 (около 24 тыс. рублей) за один флакон, курс лечения в 5 дней обойдется в $2,34 тысячи - около 184 тыс. руб. в зависимости от типа медицинской страховки. Также продается японское лекарство "Авиган" по $135 (10,6 тысячи рублей) за 100 мг препарата. Китайский аналог продается дешевле на 20-25%. В странах Евросоюза, в частности, в Италии и Франции, препаратов от коронавируса в свободной продаже нет. Как пояснили представители европейских аптечных сетей, это связано с тем, что ни один из препаратов пока в ЕС официально не разрешен.

ФАС имеет немалый опыт в проведении международного мониторинга, в том числе цен на лекарственные препараты. Так, с 2017 года ФАС проводит по поручению президента Владимира Путина сравнительный анализ цен в РФ и в мире на лекарственные препараты, включенные в перечень "Семь высокозатратных нозологий". Они используются при лечении ВИЧ, гепатитов, туберкулеза и других. Также проводится анализ цен на вакцины, которые применяются в рамках календаря прививок и госпрограмм. Почти постоянно ФАС мониторит цены на авиатопливо в различных странах и некоторые другие товары.