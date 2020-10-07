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07.10.2020 12:01
Рубрика: В мире

Глава Киргизии объяснил, почему не ввел чрезвычайное положение

Текст: Данияр Каримов
Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему не ввел чрезвычайное положение во время беспорядков после парламентских выборов. Он раскрыл детали в обращении, с которым выступил к соотечественникам.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

- Республика переживает самый тяжелый период и никакая власть или должность не может быть выше человеческой жизни, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Поэтому я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание "Белого дома" (здание парламента и администрации президента, - прим. "РГ"). В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это. Это привело бы к столкновениям. Именно поэтому я и не стал подписывать Указ о введении чрезвычайного положения.

Фото: Россия 24
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По словам главы Киргизии, в регионах республики проживает немало граждан, которые хотели выступить на митингах в его поддержку, но он попросил их этого не делать. "Потому что в эти дни мы воочию убедились, насколько опасно разделять народ", - пояснил Сооронбай Жээнбеков.

Он вновь призвал стороны к терпению и сдержанности, а организаторов и политических лидеров протеста вернуться в правовое поле и к диалогу. "Те, кто хотел получить должности, добились своей цели, - отметил глава Киргизии. - Теперь вам нужно остановить своих сторонников, которые продолжают уличные акции. Интересы государства должны быть выше личных амбиций".

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