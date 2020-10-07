Граждане смогут в упрощенном порядке получить от банков компенсации за нарушения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий гражданам процедуру получения компенсаций с финансовых организаций.

По данным Банка России, кредит в банке или микрофинансовой организации имеют 42 миллиона человек. Активней всего берут кредиты граждане от 30 до 40 лет, они составляют 40 процентов от всех должников.

Кредит не всегда проблема, часто он позволяет человеку решить насущные проблемы. Взять ту же ипотеку: что лучше, копить всю жизнь и неизвестно, удастся ли накопить, или взять долг и въехать в квартиру здесь и сейчас. Миллионы людей выбирают "здесь и сейчас" и живут долго и счастливо, расплачиваясь по кредиту годами.

Как рассказали в Национальном бюро кредитных историй, в августе 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,66 млн рублей. При этом в Москве средний размер ипотечного кредита составил 5,663 млн рублей.

Но, кто хочет ждать и копить, его право. Любой кредит дело добровольное. Проблема же в том, что иногда банки хитрят и навешивают на человека дополнительные расходы. У человека в таком случае есть право защищаться. Причем защита будет упрощена.

Банки часто неверно считают кредитный процент, неустойки, пени, штрафы, причем, ошибаясь почему-то в свою пользу, заставляют человека платить лишнее

Для этого была создана служба финансового уполномоченного. С будущего года она будет рассматривать в досудебном порядке жалобы граждан на банки. А сейчас правительство России направило на рассмотрение депутатам законопроект, согласно которому уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг сможет по электронным каналам направлять свои решения судебным приставам.

"Функции финансового омбудсмена - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями в тех случаях, когда претензии возникли у потребителя", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

К примеру, если банк или страховая компания недовольны гражданином, они должны идти в суд. Если же инициатор спора сам гражданин, то он может обратиться в службу финансового омбудсмена.

"Уполномоченный вправе разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Решение финансового омбудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде. Для гражданина подобный порядок означает сокращение судебных расходов и временных издержек. Принятие и рассмотрение обращений потребителей осуществляется финансовым уполномоченным бесплатно. Срок рассмотрения обращения регламентирован законом и составляет 15 рабочих дней".

Финансовый уполномоченный может рассматривать споры на сумму до 500 тысяч рублей

Он подчеркнул, что судебные механизмы защиты для человека также остаются доступны, но после рассмотрения дела финансовым омбудсменом. С 31 мая прошлого года служба финансового омбудсмена начала рассматривать споры по ОСАГО, с 27 ноября обязательный досудебный порядок был введен для всех остальных видов страхования. С 1 января 2020 года служба финансового омбудсмена разбирает претензии к микрофинансовым организациям. С будущего года люди начнут жаловаться уполномоченному и на банки.

По словам адвоката Вячеслава Голенева, банки часто неверно считают кредитный процент, неустойки, пени, штрафы, завышая их размер относительно реальной обязанности клиентов. "Судебное разбирательство - это в первую очередь издержки, - говорит он. - На адвоката, на госпошлину, на нотариальные и почтовые расходы и т.п. Поэтому обязательная досудебная процедура не только разгрузит суды, но создаст дополнительную гарантию защиты права граждан в виде образования административной предсудебной инстанции - службы финансового уполномоченного". В свою очередь, адвокат Дмитрий Семенников напоминает про скрытые комиссии, набранные мелким шрифтом в договорах, хитрости при погашении кредитов, комиссии за снятие с банкоматов другой банковской системы и прочие способы некрасиво поступить с клиентом.

Отношения человека с банком попадают под действие законодательства о защите прав потребителей. Поэтому, если банк отказался добровольно исправлять нарушение, человек вправе взыскать с банка в свою пользу еще и штраф: половину причитающейся суммы.

"Подобный штраф может быть назначен в пользу потребителя решением финансового омбудсмена, - говорит Дмитрий Семенников. - В случае отказа решением финомбудсмена в выплате штрафа клиент банка вправе самостоятельно обратиться в суд с требованием о взыскании штрафа". Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова подчеркнула, что обращаться в службу финансового омбудсмена можно, если споры касаются только денег и имущества. "Если вы считаете, что действиями банка вам причинен моральный вред, то с требованием о компенсации морального вреда вам необходимо обращаться исключительно в суд", - сказала она.