Группа депутатов в Киргизии предложила объявить президенту импичмент

Группа парламентариев в Киргизии предложила объявить президенту импичмент. Речь пока идет об инициативе нескольких депутатов, относящихся к партии, выступившей с протестами после выборов, прошедших 4 октября.

По данным местных источников, возможность объявления импичмента действующему президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову обсуждалась сегодня на закрытой встрече парламентариев в одном из отелей столицы Киргизии. На ней присутствовала всего треть состава действующего созыва. Таким образом, кворум для принятия какого-либо решения созвать не удалось. Идею о досрочной отставке главы республики, впрочем, также одобрили не все собравшиеся.

Одна из законодателей - Эльвира Сурабалдиева заявила, что законодатели получают угрозы. Их, якобы, принуждают не высказываться за импичмент.

Действующий созыв пытается собраться для обсуждения ситуации в стране со вчерашнего дня. Места встреч постоянно меняются. Организаторы объясняют это соображениями безопасности. В то же время, провести заседание непосредственно в парламенте в данный момент нельзя, поскольку здание ранее было захвачено протестующими и разгромлено.