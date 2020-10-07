Как пищепром осваивает бережливое производство

Например, на одном из крупнейших поставщиков фасованного меда ("Медовый дом" из Великого Новгорода) эксперты ФЦК смогли добиться увеличения выработки на 71%, просто изменив поток производства крем-меда с наполнителем (на его долю приходится 11% выручки компании). Сократилось и время, необходимое на производство одной и той же партии лакомства, правда, "всего лишь" на 21%, до 3464 минут.
По словам директора "Коровки из Кореновки" (один из известных брендов Краснодарского края) Игоря Московцева, на предприятии ожидают, что благодаря сотрудничеству с ФЦК к концу года производительность увеличится не менее чем на 5% с перспективой повышения до 30%.
"Специалист ФЦК научил наш персонал действовать в определенных регламентах, рассказал о методике быстрой переналадки оборудования и важности сплошного хронометража рабочего времени, - рассказала ведущий экономист предприятия Елена Жигалова. -Это помогло нам понять, где конкретно "теряется" рабочее время".
Время производства сгущенного молока в консервной банке сократилось на 20%, на 31% снижены запасы заготовок тары (с 287 до 198 тысяч консервных банок). Сокращение оборачиваемости запасов - над этим в "Кореновке" бились давно - составило 7%. Прогноз роста годовой выручки только от улучшения работы - до 500 млн рублей, говорит Московцев.
Еще один участник нацпроекта Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" присоединилась к ФЦК в начале этого года. Здесь одной из главных проблем стала переналадка оборудования - чтобы произвести эту операцию, приходилось ждать целые сутки, пока остынет сваренная начинка для знаменитых пряников. Эксперты ФЦК подсказали способ, как можно ускорить процесс переналадки без потери качества, разделив потоки входа и выхода охлажденной продукции. В масштабах всей фабрики производительность труда может вырасти на 30% после того, как и другие цеха переймут опыт бережливого производства, внедряемый в рамках нацпроекта.