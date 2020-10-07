Как пищепром осваивает бережливое производство

Правильная организация пищевого производства может повысить производительность труда на десятки процентов. Причем зачастую для такого ускорения не потребуются сколько бы то ни было значительные ресурсы, достаточно стать участником национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и получить поддержку от Федерального центра компетенций (ФЦК).

Например, на одном из крупнейших поставщиков фасованного меда ("Медовый дом" из Великого Новгорода) эксперты ФЦК смогли добиться увеличения выработки на 71%, просто изменив поток производства крем-меда с наполнителем (на его долю приходится 11% выручки компании). Сократилось и время, необходимое на производство одной и той же партии лакомства, правда, "всего лишь" на 21%, до 3464 минут.

Эксперты Федерального центра компетенций помогают понять, где именно теряется драгоценное рабочее время, и советуют, как быстро переналадить оборудование

По словам директора "Коровки из Кореновки" (один из известных брендов Краснодарского края) Игоря Московцева, на предприятии ожидают, что благодаря сотрудничеству с ФЦК к концу года производительность увеличится не менее чем на 5% с перспективой повышения до 30%.

"Специалист ФЦК научил наш персонал действовать в определенных регламентах, рассказал о методике быстрой переналадки оборудования и важности сплошного хронометража рабочего времени, - рассказала ведущий экономист предприятия Елена Жигалова. -Это помогло нам понять, где конкретно "теряется" рабочее время".

30% роста производительности может принести внедрение принципов бережливого производства на предприятиях пищевой промышленности.

Время производства сгущенного молока в консервной банке сократилось на 20%, на 31% снижены запасы заготовок тары (с 287 до 198 тысяч консервных банок). Сокращение оборачиваемости запасов - над этим в "Кореновке" бились давно - составило 7%. Прогноз роста годовой выручки только от улучшения работы - до 500 млн рублей, говорит Московцев.

Еще один участник нацпроекта Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" присоединилась к ФЦК в начале этого года. Здесь одной из главных проблем стала переналадка оборудования - чтобы произвести эту операцию, приходилось ждать целые сутки, пока остынет сваренная начинка для знаменитых пряников. Эксперты ФЦК подсказали способ, как можно ускорить процесс переналадки без потери качества, разделив потоки входа и выхода охлажденной продукции. В масштабах всей фабрики производительность труда может вырасти на 30% после того, как и другие цеха переймут опыт бережливого производства, внедряемый в рамках нацпроекта.