Закон Камчатского края от 6 октября 2020 года № 511 "О внесении изменения в статью 4.1 Закона Камчатского края "О прожиточном минимуме в Камчатском крае"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 29 сентября 2020 года

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 41 Закона Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае" (с изменениями от 28.10.2009 № 315, от 02.12.2009 № 343, от 22.11.2010 № 507, от 24.10.2011 № 664, от 02.03.2012 № 12, от 05.10.2012 № 114, от 27.03.2013 № 224, от 20.09.2013 № 294, от 23.09.2014 № 508, от 12.10.2015 № 674, от 19.09.2016 № 836, от 28.09.2017 № 132, от 05.07.2018 № 239, от 27.09.2018 № 250, от 29.11.2018 № 282, от 11.09.2019 № 368, от 25.06.2020 № 484) изменение, заменив слова "на 2020 год в размере 16 756 рублей" словами "на 2021 год в размере 17 226 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







