Только-только закончился первый учебный месяц, как в столице объявили о двухнедельных каникулах. Родители и учителя предрекают уход на очередной дистант после внезапных каникул. О том, что ждет российских школьников и их родителей, о главных ошибках весенней изоляции и проблемах, которые обнаружил карантин, "РГ" расспросила детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Анна Юрьевна, несмотря на летние родительские переживания, первый учебный месяц прошел более-менее удачно. Или у вас другие впечатления?

Анна Кузнецова: Начало учебного года, действительно, вызвало большое напряжение. Но, скажу честно, как мама и уполномоченный, мы ждали худшего. Сейчас тоже не без шероховатостей, но все постепенно преодолевается. Конечно, есть новые правила поведения, и к ним сложно привыкнуть, с ними трудно смириться. Это накладывает свои поправки на организацию школьной жизни, которая и без этого непростая, а тут еще и новые сложности. Да, есть жалобы от родителей на необходимость ношения масок, на обязательное измерение температуры в школах.

В целом, за август-сентябрь число обращений к нам родителей по вопросам образования возросло в разы: август 2020 года по сравнению с августом 2019-го - рост в 15,9 раза (со 114 до 1807), а сентябрь 2020-го по сравнению с сентябрем прошлого года - в 26,5 раза (со 152 обращений до 4027). Без перегибов и фанатизма тоже не обошлось. Например, к нам пришло сообщение из Краснодара, школьницу, которая отказалась измерять температуру, заперли одну в кабинете. Мы работаем с каждым сообщением родителей, которое поступает.

И только все успокоились, как случился новый сюрприз в виде двухнедельных каникул.

Анна Кузнецова: Да, в связи с тем, что растет число заболевших, ситуация сейчас достаточно напряженная.

Изоляция вскрыла тенденцию обюрократить ситуацию и каждый шаг обернуть в бумажку. Хотя все поручения президента нацелены на облегчение получения выплат

Родители и учителя беспокоятся, что каникулы плавно перейдут в очередной дистант.

Анна Кузнецова: К сожалению, сегодня мы вынуждены жить в ситуации надежды на лучшее и напряженного ожидания. В эти двухнедельные каникулы очень остро стоит вопрос безопасности. Что будут делать дети? Как и кем будет обеспечена их безопасность? Родители на работе. Если отправить родителей в отпуск без содержания, то как это повлияет на доход и быт семьи? Мы помним, как ситуация выстраивалась в период изоляции весной. Важно, чтобы новые, пока еще фрагментарные меры, сейчас были тщательно продуманы и учтены все последствия. Весной вся страна была первопроходцем в этой ситуации.

К новым правилам ежедневно мерить температуру трудно привыкнуть. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Какие ошибки, на ваш взгляд, высветил карантин?

Анна Кузнецова: Мы провели опрос среди школьников. Спрашивали о проблемах, которые их волновали до карантина и после. Понятно, что за время самоизоляции повысился запрос на общение. А еще оказалось, что тема качества образования до изоляции волновала 18 процентов ребят, а во время - 40. Еще один тревожный сигнал был в самом начале самоизоляции из сферы социальной защиты. Тут уже букетом расцвела межведомственная несогласованность. Например, требовались справки на получение льгот и пособий, которые было невозможно получить, потому что учреждение было закрыто. Были нестыковки совершенно абсурдного характера, и большая часть звонков граждан касалась получения пособий и выплат, которые были введены на период карантина. Изоляция вскрыла тенденцию обюрократить ситуацию и каждый шаг обернуть в бумажку. Хотя все поручения президента были нацелены на облегчение получения выплат.

Еще одна беспокойная тема, которая усложнилась в связи с пандемией, - вывоз детей из Сирии. Вы уже вывезли всех?

Анна Кузнецова: Ох. Нет, конечно. Вывезены не все. На более 100 детей уже подготовлены документы. И тут коронавирус тоже создал нам большую проблему. Дети перемещаются по лагерям беженцев, это усложняет их розыск. Долгое время нам не давали возможности делать заборы ДНК. Около месяца оформляются документы на каждого ребенка, и это тоже затягивает процесс. Честно говоря, сложно юридически точно назвать причины, которые сейчас препятствуют возвращению детей российских граждан. Они не в полной мере находятся в правовом поле, что осложняет задачу в разы. Нам приходится идти на сложнейшие переговоры, чтобы вернуть наших детей, граждан РФ. Как мы бились за наших больных ребятишек, и то с первого раза не удалось забрать их... В юридическом плане вроде бы нет преград возвращению наших граждан, но они почему-то есть. Когда-нибудь об этом, наверное, будет написана отдельная сага, может, детектив, но сейчас, дописав одну страницу, условно, не знаешь, будет ли следующая. Но мы вместе с коллегами из минобороны, МИДа, других ведомств делаем все, и даже больше, чтобы все закончилась хорошо.

Анна Кузнецова: Вывезены из Сирии не все, но более чем на сто детей уже подготовлены документы. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

Из-за бюрократических преград и карантина приостановилось и устройство детей-сирот в семью.

Анна Кузнецова: К сожалению, с первых дней карантина и до сих пор нам поступают жалобы об ограничениях на устройство детей в семью. Перед тем как ребенок попадает в семью, он встречается с потенциальным опекуном. После этой встречи принимается решение, получилось ли найти контакт с ребенком. С введением карантина организовать эту встречу оказалось проблематично. В некоторых учреждениях специалисты находили выход из сложного положения и решали эту проблему, соблюдая все карантинные предосторожности. А некоторые отнеслись к проблеме очень формально: Ну раз нельзя - значит, нельзя. Не будем искать выход. Где-то не только относятся формально, но и злоупотребляют ситуацией карантина, и там, где не надо, вводят излишние ограничения. Нам звонят потенциальные приемные родители и жалуются на формальный перечень отказов и невозможность пробить эту стену. Это еще одна проблема, которую высветил карантин. Вроде бы, с одной стороны, она объясняется ограничениями, а с другой стороны - это незаинтересованность в работе и формальное отношение.

Не могу не сказать и о возвратах детей. Их, к сожалению, стало больше. Это большая тревога. За три года число возвратов выросло на 10 процентов. И это на фоне тенденции сокращения количества усыновлений. Какие причины? Отмечу, что на 30,3 процента сократилось количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью, связанных с жестоким обращением с ребенком. На 1,5% увеличилось число таких решений за ненадлежащее выполнение обязанностей, то есть принудительное расторжение договора. И почти на 7% выросло количество возвратов по инициативе самих приемных родителей или опекунов. То есть они сами понимают, что не справились, и возвращают ребенка по своей воле. Почему взрослые люди, принявшие решение о воспитании ребенка, лишенного родительского внимания, вдруг говорят - все, я больше не могу? С чем это связано? Это связано с ненадлежащей работой органов опеки. И, первое, что нужно сделать сейчас, - внимательно проанализировать все причины возврата. Через какое время происходит возврат? По какой причине? Не справились с подростковым возрастом? Но ведь все это время ребенок находился в приемной семье. Значит, нет сопровождения приемной семьи? Значит, когда случились проблемы, некому было помочь родителям? А если тема возврата возникает в самом начале, когда берут ребенка и тут же понимают, что оказались не готовы к сопровождению ребенка с такой формой инвалидности или к его поведенческим особенностям? Значит, изначально неверным образом был оценен потенциал будущих приемных родителей, диагностика была неточной. Мы уже не раз говорили о создании экспертами необходимого пакета выверенных методик, которые были бы рекомендованы регионам. Мы с вами неоднократно говорили о необходимости реформирования органов опеки, потому что кратковременное залатывание дыр к успешному решению не приведет. Ведь самое главное, конечно, чтобы все дети из сиротских домов попали в семью.

В Краснодаре школьницу, которая отказалась измерять температуру, заперли одну в кабинете

Сейчас активно обсуждаются законопроекты, связанные с семьей. Как вам кажется, чего не хватает этим инициативам?

Анна Кузнецова: Конечно, хорошо, что после принятых просемейных поправок в Конституцию появляется много различных инициатив. Но то, насколько на самом деле эти документы послужат на практике на благо семьи, сохранению ее целостности, защите традиционных семейных ценностей, необходимо обсуждать с широким кругом экспертов, общественными организациями. Для этого, как я и говорила ранее, нужна единая площадка. Сегодня в основе решений, на мой взгляд, должен быть комплексный подход, направленный на повышение благополучия семьи в целом, повышение престижа семьи, на воспитание детей в традиционных семейных ценностях. И нужны не просто красивые документы о поддержке семьи, а те, которые будут "работать на семью", дадут возможность каждой семье почувствовать реальные улучшения.

О личном

С какими впечатлениями отучился свой первый учебный сентябрь ваш первоклассник?

Анна Кузнецова: Учителя мне рассказывают про него забавные истории. Недавно учитель мне говорит: "Обращаюсь к классу, говорю, детки, пойдемте в столовую. И тут Тимоша поворачивается: "А я?" Видимо, к деткам наш первоклассник себя уже не относит. А на днях рассказали, как Тимошин класс пытались поставить в шеренгу. Детям объяснили, что это такое и что нужно рассчитаться на первый и второй: "Вот ты - первый, ты - второй, ты - снова первый, а ты, Тимоша, какой? Я? Я - хороший!"

Вот так, то смеемся, то крючочки со скрипом пишем.

Как вы справляетесь с малышом без девочек-помощниц?

Анна Кузнецова: Сложно, что и говорить. У Маши девятый класс, с утра до ночи она учит, даже за чаем мы разговариваем про Наполеона. У детей, конечно, очень большая нагрузка в школе. Даша младше, она пока посвободнее, так что после школы она замещает Машу.

Кстати

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. "В России теперь есть общероссийский общественно-государственный Фонд защиты детей, - написала в своем аккаунте Анна Кузнецова. - это новые возможности для реализации помощи детям".