Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции в матче против России

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон озвучил стартовый состав своей команды на товарищеский матч против команды России, который состоится 8 октября в Москве.

В стартовом составе сборной Швеции против россиян выйдут два игрока из Российской премьер-лиги. В число 11 игроков попал нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон, а также защитник казанского "Рубина" Карл Старфельт. Для второго этот матч станет дебютом в национальной команде.

Также на поле в стартовом составе выйдет еще один игрок, имеющий опыт выступления в РПЛ - защитник Себастьян Хольмен. Ранее он защищал цвета столичного "Динамо".

Против сборной России также сыграют: Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Александр Исак.

Матч Россия - Швеция начнется в 19:15 по московскому времени на стадионе футбольного клуба ЦСКА.