9 октября Джону Леннону исполнилось бы 80 лет.

На свете есть очень мало людей, чьи дни рождения мы празднуем, как свои собственные. Леннон - один из этих, немногих... Круглые очки, длинная челка на лоб, чуть вытянутое лицо, немного смущенная улыбка... Именно с его случайного знакомства с Полом Маккартни (тем же вечером Джон пригласил приятеля в свою группу, называвшуюся The Quarrymen) начались The Beatles. А затем, собственно, и вся та рок-музыка, которую мы с тех пор знаем.

Уже почти 40 лет, как он ушел из жизни после подлого выстрела нью-йоркского убийцы. Но нам по-прежнему есть чему поучиться у Джона Леннона.

Как мир отметит 9 октября и как праздновал сам Леннон

Пол Маккартни обещал спеть в этот день Just Fun - потерянную битловскую песню. В 1969 году The Beatles трек забраковали. У них было правило: если песню не одобрят все четверо - играть ее не станут. Именно Леннон его и придумал, чтоб избегать долгих, мучительных споров. Это добавляло группе дружелюбия, сплоченности и ответственности в принятии решений. И поэтому тоже она не распалась намного раньше, чем 17 апреля 1970 года...

А еще 9 октября состоится концерт Remember Lennon: Imagine 80. Именно так, в переводе "Представь себе", называлась одна из самых известных песен Джона. Хотя вряд ли сам он мог представить, что концерт в честь его 80-летия будет показан по всему миру. Причем цена за просмотр не маленькая - 25 фунтов стерлингов. И билеты расходятся как горячие пирожки.

Между тем сам Джон Леннон свои дни рождения вначале не любил. Обычно проводил их за гитарой или рисуя в альбоме. Все изменилось 9 октября 1975 года, когда родился его сын Шон. Леннон даже написал для него песню Beautiful Boy (Darling Boy), которую пел мальчугану вместо колыбельной.

Хочешь быть счастливым, несмотря на беды, - не плыви по течению

Жизнь Джона с самого детства была нелегкой. Он родился во время налета немецкой авиации на Ливерпуль. А вскоре его родители расстались и отдали малыша его тете. Ко всем бедам и мама Джулия погибла в автокатастрофе. Но так и сформировался нон-конформистский характер будущей рок-звезды. Одноклассники вспоминали, что Леннон уже в школе стал сильной, самостоятельной личностью. Он плохо учился, но проявлял лидерские качества и дерзкое вольнодумие. Рисовал карикатуры на учителей, издавал рукописный журнал... Почему не выгнали из школы? Может, и потому, что он пел в детском хоре, был одним из его запевал, и без него этот хор вообще мог бы развалиться. Кстати, это характер Джона тоже способствовал тому, что The Beatles распались. После смерти менеджера Брайана Эпстайна его организаторские и "отцовские" функции взял на себя Пол Маккартни. Леннону не по душе его руководство. Диктат он не любил, даже добросердечный. И в итоге первым сказал друзьям в сентябре 1969 года: "Я ухожу из группы. С меня довольно. Дайте мне развод..."

Один из рисунков Джона. Фото: GettyImages

Вокруг всегда должны быть любимые вещи и люди, которым можно доверять.

Это тоже была одна из главных привычек Леннона. Если ему нравился какой-то диск, то он покупал его всегда в трех экземплярах. Один слушал сам, другой прятал под кровать на случай, если первый разобьется, а третий дарил кому-то из друзей. Именно поэтому, кстати, после распада The Beatles Леннон не стал собирать новой группы. В отличие от Пола Маккартни, создавшего новый состав - Wings. А Джон играл с разными музыкантами. "Я всегда переживаю, когда что-нибудь собираюсь сделать. И поэтому выбираю знакомых мне людей, а не чужаков", - объяснил он однажды журналисту Яну Вернеру.

Джон Леннон всегда был человеком решительным, принципиальным, но в то же время мнительным, сомневающимся в себе. Помогла встреча с Дереком Тейлором, помощником Эпстайна. Однажды тот напомнил Леннону, какие песни он написал, и добавил: "Ты написал это...", "Ты сказал правильные вещи" и "Ты умный, не бойся!" И Джону стало легче на душе.

Мужчины не покупают любовь

У The Beatles есть песня Can't Buy Me Love ("Любовь нельзя купить"). Это был и принцип Джона Леннона. В 1966 году в Англию впервые приехала японская художница-авангардистка Йоко Оно.

"Я ходил по выставке и увидел лестницу, влез по ней к потолку, обнаружил там подвешенную трубу, посмотрел в нее, чувствуя себя идиотом, и прочитал одно слово "Да", - рассказывал потом Леннон. - И я решил остаться на этой выставке среди гвоздей и яблок. Там была одна надпись, которая возбудила мое любопытство: "Вбей гвоздь". Я спросил: "Можно, я вобью гвоздь?" Йоко ответила: "Нет, потому что открытие назначено на завтра". Но к ней подошел владелец галереи и прошептал на ухо: "Пусть вобьет. Знаешь, он - миллионер. Может, он потом купит этот экспонат". Они начали шептаться-совещаться. Наконец Йоко говорит: "Ну, хорошо, можешь забить этот гвоздь, но вначале заплати за это 5 шиллингов". А я ей отвечаю: "О'кей я дам тебе воображаемые 5 шиллингов и вобью воображаемый гвоздь". Вот так и произошла наша встреча. Но она что-то тогда почувствовала, как и я..."

Семья дороже карьеры

Кажется, никто из мужчин-звезд не поступал так, как Леннон. После рождения сына он почти на пять лет ушел из музыки. Потому что хотел видеть, как растет его сын. Многие ли из мужчин-отцов поступали так же?! Вот то-то же! Кстати, Шон Леннон тоже вырос талантливым музыкантом.

Прямая речь

Достоин премии мира

Элтон Джон,

обращаясь к Шону Леннону

- Я думаю, что если бы ваш отец был еще жив, он, возможно, получил бы Нобелевскую премию мира. Он хотел объединить людей и был готов пойти на все ради этого... А еще был миролюбивым, блестящим, веселым, самоуверенным человеком и настоящим сокровищем!.. Даже ФБР не смогло его сломить. И сейчас миру особенно нужны именно такие люди!