Малому бизнесу упростят участие в госзакупках

Новый законопроект Минфина расширит возможности малого и среднего бизнеса по участию в закупках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин.

Новый документ станет частью работы министерства по оптимизации сферы закупок. "Он предусматривает комплекс мер как по упрощению самого законодательства, так и предусматривает блок поддержки для субъектов малого предпринимательства", - рассказала Татьяна Демидова, директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина.

Ранее министерство направляло первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по дополнительной поддержке участия МСП в закупках. В частности, Минфин предлагал удвоить их квоту с 15% до 30%. Если правительство одобрит с нынешних 15%.