Медорганизациям могут разрешить разглашать сведения о потерявших память

В настоящее время остро стоит вопрос организации розыска пропавших лиц, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтерскими организациями, говорится в пояснительной записке. Разработчики отметили, что сейчас найти без вести пропавшего человека в том или иной медучреждении сложно. Это возможно только путем запроса сведений из клиники, что "влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц". Исключение составляют предполагаемые жертвы преступлений.

Правительство предложило облегчить эту процедуру - предлагается разрешить медицинским организациям сообщать территориальным органам МВД России сведения для установления личности людей, потерявших память. Законопроектом при этом оговаривается, что причины, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, могут не ограничиваться потерей сознания, памяти или деменцией. В законопроекте используется формулировка "пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности".

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам встречи с волонтерами.