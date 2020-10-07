Международный союз биатлонистов (IBU) представил доработанный вариант календаря этапов Кубка мира на январь 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе IBU, планируется, что в январе пройдут три этапа Кубка мира. Так, биатлонисты проведут гонки в Оберхофе с 4 по 10 января и с 11 по 17 января соответственно. Далее биатлонисты отправятся в Антхольц (18-24 января).

В первоначальном варианте календаря планировалось проведение этапа в немецком Рупольдинге (13-17 января), но от него решили отказаться в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и желанием минимизировать поездки спортсменов и болельщиков.

Новый биатлонный сезон начнется в конце ноября этого года, когда "стреляющие лыжники" отправятся в финский Контиолахти.

Ранее Международный союз биатлонистов разработал "Руководство по проведению соревнований в условиях пандемии COVID-19".

В частности, в нем сказано, что в случае выявления положительного результата теста на COVID-19 требуется немедленно доложить специальным сотрудникам.

Каждый представитель национальной команды обязан носить маску. Исключение сделано лишь для спортсменов и технических специалистов во время физических нагрузок: на разминке или во время гонки. На церемониях награждения запрещены рукопожатия, а биатлонистам строго предписано придерживаться правил социального дистанцирования.

Отмечается, что спортсмены могут перейти с одной серии мероприятий на другую (например, с Кубка IBU на Кубок мира), предоставив действующий отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии. При этом, если спортсмен едет из дома, организация сдачи теста является его личной обязанностью. О таких заменах нужно сообщать максимально оперативно, чтобы обеспечить своевременные результаты.

Накогнец, в случае возникновения ситуации, когда вся команда получит отстранение из-за множества случаев заражения, то она может быть заменена другой командой той же национальной федерации после переходного периода при выполнении всех требований.