Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены

86-летний писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий и актер Михаил Жванецкий объявил о планах оставить сцену. Поскольку чувствует себя пожилым и уже не может работать как раньше.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет выходить на сцену", - сказал Сташкевич. Уточняя, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком".

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту вместе с Виктором Ильченко: Жванецкий - механиком кранов, Ильченко специализировался на автопогрузчиках.

Студентом участвовал в самодеятельности. В рамках чего и начал писать монологи и миниатюры. Которые сам же исполнял зачастую. Первую книгу выпустил в 1980-м. Первый спектакль - в 1987-м.