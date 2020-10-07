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Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены

Новости
    07.10.2020, 20:50
Текст:   Олег Усков

86-летний писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий и актер Михаил Жванецкий объявил о планах оставить сцену. Поскольку чувствует себя пожилым и уже не может работать как раньше.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича.

"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет выходить на сцену", - сказал Сташкевич. Уточняя, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком".

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту вместе с Виктором Ильченко: Жванецкий - механиком кранов, Ильченко специализировался на автопогрузчиках.

Студентом участвовал в самодеятельности. В рамках чего и начал писать монологи и миниатюры. Которые сам же исполнял зачастую. Первую книгу выпустил в 1980-м. Первый спектакль - в 1987-м.

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