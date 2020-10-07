Минфин разместил ОФЗ на рекордные 315 млрд рублей

Минфин на аукционе в среду разместил облигации федерального займа выпуска 29013 (флоутеры с погашением в 2030 году) на рекордные 315,7 млрд рублей при спросе в объеме 316,3 млрд рублей и цене отсечения 95,2% от номинала.

На втором аукционе в среду Минфин разместил классические ОФЗ выпуска 26234 (с погашением в 2025 году) на 30 млрд руб. при спросе 51,7 млрд и цене отсечения 97% от номинала.

Таким образом, за день Минфин занял на внутреннем рынке 345,7 млрд руб. при квартальном плане заимствований на сумму 2 трлн руб.