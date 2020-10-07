Минобороны сообщило о количестве военнослужащих с коронавирусом

В специальном бюллетене Минобороны, размещенном на сайте ведомства, обнародованы последние данные о больных и вылечившихся от COVID-19 военнослужащих. По сведениям на вечер 7 октября, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 19 военнослужащих. Общая численность избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 12 191 солдата и офицера. Кроме того, количество военнослужащих, снятых с медицинского контроля после двухнедельного карантина, выросло до 42 959.

Однако у 1 тысячи 14 военнослужащих результаты тестирования оказались положительными. Инфицированных COVID-19 на вечер среды больше, чем было в предыдущие дни. 745 пациентов лежат в военных госпиталях. Четверо изолировано по месту службы. Еще четверо лежат в гражданских больницах и клиниках. 261 лечатся на дому.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Трое из них в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести - пятнадцать. Остальные - без симптомов заболевания.

В многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 7 тысячам 250 пациентам, из которых 1 427 - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.